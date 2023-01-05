從小到大每個人心目中都有偶像，除了願意花時間與金錢追星，也有不少人把偶像當成自己努力向上的動力。近日有網友就好奇「當年徐懷鈺真的比蔡依林紅嗎？」，貼文曝光後也引來PTT鄉民熱烈討論。

image source:《DailyView網路溫度計》人氣歌手網路口碑排行（2022/10/05~2023/01/02）

▲蔡依林位居網路溫度計的人氣歌手網路口碑排行榜第1名。

當年徐懷鈺比蔡依林紅嗎？

一名網友在PTT八卦版上以「當年徐懷鈺比蔡依林紅？都市傳說？」為題，透露徐懷鈺在今年「2023閃耀台中跨年演唱會」強勢登場，一堆人對徐懷鈺表演叫好，「很多人說當年蔡依林根本沒得比，連徐懷鈺的尾燈都看不到，真的嗎？徐懷鈺只能唱跨年，但蔡依林直接售票演唱會啊！等級檔數差很多吧？」

徐懷鈺Yuki徐懷鈺在陽台哼歌被挖掘！紅到連60歲阿嬤都在「有怪獸」

徐懷鈺當年是在陽台曬衣服時哼歌，被住在對面的音樂製作人翁孝良助理挖角，在1998年以《飛起來》正式於歌壇出道，接著以《妙妙妙》、《我是女生》、《愛像一場重感冒》等歌曲寫下百萬唱片銷售紀錄，甚至和李心潔、吳佩慈、陳綺貞組「少女標本」進軍香港樂壇，不過2011年卻自爆與經紀公司簽訂不合理條約，息影2年後，近期才再度登上2023年台中跨年演唱會。

對此有不少網友認為徐懷鈺確實是當年人氣炸子雞，「我爸媽都會唱徐懷鈺的歌」、「當年確實比蔡依林紅」、「超紅到不可思議，我那時候小學四年級」、「是的，連當時60歲的阿嬤都在有怪獸」、「當年小朋友都在喵喵喵、有怪獸」、「徐懷鈺一開始真的比蔡依林紅多了」、「小時候很常聽到徐懷鈺的歌」、「徐懷鈺沒被合約搞的話，現在可能是台灣濱崎步」。

當紅時段不同！網認蔡依林分水嶺：超越徐懷鈺巔峰

不過也有鄉民指出兩人出道時段不同無法比較，「2個人根本不同時期...怎麼比」、「蔡依林1999年才出來是要怎麼比」、「已經算是不同時期的歌手了，而且徐懷鈺紅的時間不是很長」、「紅的時間不一樣，徐懷鈺當紅的時候是1997年、1998年左右，蔡依林是1999年才出道」、「時代不同...當年白冰冰也比蔡依林紅」，有人則透露蔡依林紅更久，「蔡依林72變後就變天后到現在，徐懷鈺只紅蔡依林沒出道前的兩三年而已」、「徐懷鈺前期碾壓蔡依林，72變之後蔡依林遠超越徐懷鈺巔峰」、「徐懷鈺的快歌幾乎都是翻唱韓國歌」、「我88年次還真的不知道（徐懷鈺）」、「喜歡徐懷鈺，但蔡依林的努力讓人動容，後期的舞蹈不是科班出身的能跳成那樣很驚人」。

【網路溫度計調查結果之圖文，未經授權請勿轉載、改寫】