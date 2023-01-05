昨（2）日下午桃園區泰昌十街驚傳槍響！當日下午約17時30分，桃園勢力幫派「黑人家族」老大、綽號「黑人」的郭信一正準備出門倒垃圾，沒想到卻遭埋伏已久的黑衣人開槍近距離射擊，身中數彈的郭信一當場倒臥血泊之中，經送醫搶救後仍宣告不治，消息曝光後也嚇壞許多民眾。

「黑人家族」老大倒垃圾遭近距離槍殺！網路聲量討論破千筆

據了解，該名黑衣男子在昨日下午15時就埋伏在「黑人家族」老大郭信一位於桃園區泰昌十街住宅附近，疑似預先勘查對方平時生活作息，待郭信一下午17時30分準備出門倒垃圾時，黑衣男子便從轎車旁衝出，跑過馬路並持槍朝對方近距離開槍，儘管郭信一緊急穿越馬路閃避，仍遭黑衣男上前補槍，直到郭信一中彈倒地不起，黑衣男子才開著犯案車輛駛離，最後將該車棄置於新北市樹林區柑園街燒毀滅證。

警方表示，郭信一左右鎖骨各中1槍、左右肩各中1槍、右手掌及左腹各中1槍，當場失去呼吸心跳，雖然緊急送往衛福部桃園醫院，不過最終仍傷重宣告不治，從《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統也可見事發當日（2日）「郭信一遭槍擊事件」受到社會關注，網路聲量飆升至6,400筆。

image source:《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統

早有預謀犯案？PTT鄉民：敢選這時間真的蠻可怕

據《記者新聞網》報導，鄰近社區保全透露值班時，就有住戶向他告知對面車輛停了很久，不過車上駕駛一直沒有下車，事發當下也聽到「碰碰」聲響，直到大批警車、救護車趕抵現場，才曉得發生槍擊命案，驚覺原來該輛車正是兇手停等車輛。

該起槍擊事件也引發PTT鄉民轟動，「今年第一槍？」、「全台灣是不是只有我沒槍」、「桃園不是開車就是開槍殺人啊」、「台灣治安到底怎麼了？」、「台灣怎麼變這樣，隨意有人在街上行刑」、「台灣到底回到幾年前了」、「下五五點多那個地方還有人潮，記得垃圾車也是那時間點到那附近，敢選這時間是真的蠻可怕的」。

殺警案被查出由郭信一出借槍械！出獄後助2狹持案化險為夷

今年55歲的郭信一是桃園黑道界風雲人物，22年前桃園縣觀音鄉發生轟動社會的「蕭新財殺警案」，檢警調查卻發現槍械均由郭信一出借，讓他被外界封為「黑道軍火庫」，在2015年郭信一被警方以治平對象肅清入獄，出獄後行事轉為低調。

2019年6月桃園「血鷹幫」2名槍手狹持9名人質，警方見家人溫情喊話未見效果，最終派出郭信一入內勸說，「你們事情弄這麼大，不趁還沒人傷亡出來面對，是要和大家同歸於盡是不是？」、「需要什麼大哥幫你們，不會讓你們被欺負」，2名槍手聽完才棄械投降，順利化險為夷；2021年桃園八德綁架事件，綁匪見家屬籌不到億元贖金，撂下狠話「見不到人就收屍」，最後同樣也是由郭信一協助周旋，才讓家屬以5,100萬元成功讓綁匪釋放人質。

分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2022年12月28日至2023年01月03日。

資料來源：

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：累積超過30億筆以上的網路數據庫，其內容涵蓋新聞媒體、社群平台、討論區、部落格、地圖評論等網站。

研究方法：

系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『郭信一遭槍殺事件』相關文本進行分析，調查「網路聲量」(註1)作為本分析依據。

*註1 網路聲量：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』輿情分析系統，計算社群討論及新聞報導提及的文章則數，聲量越高代表討論越熱，能見度越高。