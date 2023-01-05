農曆新年總是需要拜訪親戚、朋友，或是同事客戶等等，近年來大家日漸注重身體保養，能夠強身補氣的「保健類禮盒」成了送禮的熱門首選，滋補的人蔘、雞精，以及補充身體營養葉黃素、益生菌，更是當中的人氣品項。

整天忙碌工作的你，想好過年時要送什麼伴手禮了嗎？今天《DailyView網路溫度計》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統，調查出了PTT上網路聲量最高的補氣保健禮盒Top 10，讓你不用再花時間苦惱，送禮選這些人氣禮盒準沒錯！

NO. 1 人蔘禮盒

人蔘禮盒能夠滋補養氣，做成保健飲品的「人蔘飲」更是受到大家的歡迎，滿滿的人蔘精華為上班族補充精氣神，小罐的獨立包裝方便飲用，給人帶來滿滿元氣，不管是送長輩、送朋友，都是年節期間的人氣首選。

獲國家健康食品認證的「桂格養氣人蔘」以人蔘與西洋蔘搭配蓮子與百合調合，適合臺灣人體質，溫潤不燥熱，更有「無添加糖」版本，多元的選擇在送禮上更有彈性！網友們也十分推薦「上班日幾乎都會喝」、「早上起來都會先喝養氣人蔘」。

NO. 2 雞精禮盒

逢年過節，不少人都會選擇贈送雞精禮盒給長輩、親友們「補身體」。小小一瓶雞精經過高溫高壓燉煮，濃縮一整隻雞的營養，喝下後讓人感覺身體充滿能量。除了雞精以外，「滴雞精」也十分受歡迎，在近年來成為年節送禮新選擇。

和雞精相比，用密閉蒸箱蒸煮的滴雞精腥味相對較輕，製作過程不額外加水，也沒有經過濃縮處理，香醇的味道和雞湯非常相似，拿來送禮絕對是大大加分，「值大夜班太累的時候喝很療癒」、「偶爾也會入菜當湯頭」。

NO. 3 燕窩禮盒

燕窩自古就是眾人心目中的保養聖品，常加入糖水、牛奶中以羹湯的形式食用。許多人收到乾燕窩可能較不知道如何處理，因此方便直接食用的「即食燕窩」，是更適宜的送禮選擇。

像是天地合補的「官燕窩」就受到不少好評，「即食燕窩」非常講求真材實料，天地合補嚴選東南亞頂級燕窩，取最完整的燕條製成，口感滑順，男女老少皆宜，網友們也十分推薦，「喝起來很順口」、「很適合全家人一起享用」。

NO. 4 葉黃素禮盒

許多人都長時間在電腦前工作，「葉黃素」因此成為超夯的保健食品，如果是工作、商務方面的送禮，不妨選擇葉黃素禮盒展現貼心及誠意。

方便飲用種類又非常豐富的「葉黃素飲」，更是眾人大推的禮品，像是「天地合補葉黃素飲」除了有瓶裝、濃縮等不同包裝外，口味也非常大眾化，網友們都表示：「藍莓口味風味好」、「有加枸杞好像對眼睛很好」，接受度極高的保健飲品成為大家熱議的人氣送禮品項。

NO. 5 益生菌禮盒

近幾年「益菌」的概念興盛，各式各樣的「益生菌禮盒」也經常在年節送禮中出現，尤其當送禮對象是長輩或是工作繁忙的上班族時，一盒保健身體的益生菌更是能展現滿滿心意。

隨著大家越來越注重養生，益生菌也成為不少人每天都會吃的保健食品，常備在家中或是辦公室裡，幾乎已經變成一種健康新趨勢，也有網友表示「一天會吃2-3包」、「真的要長期吃」、「睡前都會吃」，因此年節送禮時，益生菌相關的禮盒也不失為一個實用的好選擇。

NO. 6 養生茶禮盒

除了標榜各種營養素的保健食品外，不妨也可以考慮成分單純、材料天然的「養生茶」送禮。不管是喜歡喝熱茶的長輩，還是在每日工作中習慣沏上一杯熱茶的上班族，送上養生茶禮盒都能夠展溫暖心意。

養生茶有各式各樣不同的搭配組合，可以根據不同的需要及喜好選擇適合的茶類，像是以各類中藥材配出的漢方養生茶，或是各式植物配出的草本茶、花草茶等等，不只選擇豐富，外觀也非常漂亮，讓許多網友大推適合送禮，「很適合送禮很有面子」。

NO. 7 珍珠粉禮盒

光聽名字就非常貴氣大方的「珍珠粉禮盒」，非常適合在喜慶的新年期間作為拜訪親朋好友的伴手禮。尤其許多品牌都推出了小包裝的食用珍珠粉，或是加入珍珠粉的保健飲品，超級適合送給忙於工作沒有時間保養的上班族。

像是「老行家」就推出了120入的小包裝珍珠粉禮盒，將珍珠粉原粒淨化後使用「超微奈米珍珠粉低溫充氮研磨」專利製程產出，粉質天然細膩，粉嫩的裝送禮也非常好看，網友們紛紛大推：「不管是價格還是品質都是最佳選擇」。

NO. 8 靈芝／牛樟芝禮盒

同為真菌類的靈芝與牛樟芝，也是年節禮品的常客，在非常早期就已經被許多人視為養生食品。其中靈芝多被視為珍貴藥材，而生為臺灣特有種的牛樟芝，更是因為其稀有性而受到推崇，有著「臺灣森林紅寶石」的美譽。

「桂格活靈芝」內含珍貴的靈芝多醣體，更獲得國家健康食品免疫調節雙效認證，方便飲用的靈芝滋補液性質溫和不刺激，適合多種體質，大人小孩都可以喝，非常推薦作為春節送禮，「較中性也適合全家人飲用」。

NO. 9 牛蒡禮盒

牛蒡中含有豐富的菊糖、綠原酸、精胺酸、鐵、鈣、纖維質及膳食纖維，各種豐富的成分讓它成為許多人的養生首選，純天然的牛蒡片不只能夠泡茶也可以入菜，此外，也有做成牛蒡飲的禮盒，相當適合年節送禮。

純粹、天然、無負擔的牛蒡製品，受到不少人的喜愛，不管是多用途的牛蒡片，還是方便即飲的牛蒡茶包，都是暖心又實用的禮品，「牛蒡茶好喝」、「膳食纖維很豐富」、「牛蒡=經濟實惠的人蔘」、「牛蒡茶超熱門的」。

NO. 10 杏仁／銀杏禮盒

不管是能夠泡成杏仁茶的杏仁粉或是方便飲用的杏仁飲、杏仁露，都非常受歡迎，適合長輩的銀杏粉，更是人氣禮品，好喝又顧身體的杏仁、銀杏禮盒，是網友們大推品項。

養生的杏仁、銀杏相關製品，不只適合送給長輩，也非常推薦送給上班族們補充營養。像是御復珍推出的「杏福金鑽禮盒」裡面就包含了「鮮磨帝王杏」、「綜合堅果精力湯」、「銀杏粉」等等，豐富的內容物受到不少好評，「御復珍很好喝」、「用冷水泡就可了超方便」。

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分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統提供，分析時間範圍為2018年01月01日至2022年12月08日，約4年。

系統針對PTT社群討論『保健補氣禮盒』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

本篇分析報告使用「KEYPO大數據關鍵引擎」輿情分析系統