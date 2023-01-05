蘋果傳出日前通知中國大陸供應鏈減產AirPods、Apple Watch、MacBook三產品元件，業界人士認為對立訊(002475.SZ)衝擊最大，使立訊4日股價大跌達9.99％。對此，立訊5日公告澄清，表示與客戶合作正常，相關業務不存在特殊變化與影響，
日經新聞日前引述供應商消息報導，指稱蘋果以目前消費市場需求疲弱，且中國大陸防疫政策改變使整體供應鏈尚在調適中，通知中國大陸相關供應鏈本季減產AirPods、Apple Watch、MacBook三產品元件。
業界人士表示， Apple Watch及AirPods的主要供應鏈均為陸企，前者由立訊拿下大多數組裝訂單，AirPod先前由歌爾聲學取得多數組裝訂單，但先前傳出蘋果要求暫停供貨、並轉單至立訊。據此研判，蘋果砍單恐對立訊影響最大。
受此消息影響，立訊股價4日盤中大跌逾10％，終場下跌9.99％、收於28.37元人民幣。對此，立訊5日上午公告澄清，目前公司與現有客戶合作均正常開展，業務正有序依計畫正常推動，相關業務不存在特殊變化和影響。今日股價開高小漲約0.5％。
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