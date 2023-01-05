上櫃公司和進電子前董事長龔俊仁，涉嫌2013至2014年間，以虛偽交易手法掏空公司8025萬5000元，檢調2019年搜索、約談龔俊仁等人到案，台北地檢署5日依《證交法》非常規交易、特別背信等罪起訴龔俊仁。

檢調懷疑，龔俊仁在2013年、2014年擔任和進公司董事長期間，以虛偽交易手法掏空8000多萬元資產，事後並將不實交易列入公司財報，涉嫌違反《證交法》。

起訴指出，龔俊仁假藉採購晶粒掏空和進公司2299萬5000元、委託金鼎公司裝修芒果旅店以及向金鼎公司購買芒果旅店租賃權及簽訂不實顧問契約，掏空和進公司2600萬元、另指示和進與華鈦公司虛偽交易，掏空和進公司3126萬元，總計掏空金額8025萬5000元。

據了解，龔俊仁不是第一次涉案，他曾被控於2013年間任職董事長期間，得知公司出售五股土地3億多元利多消息，不但向金主借款買進自家股票，並於公司重大訊息公布前，事先透露給湯姓友人，雙方協議平分不法獲利，未料股價不漲反跌，新北地院曾依違反證交法判龔徒刑3年3月。