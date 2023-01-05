英國商會警告，面臨能源成本可能持續遽增，加上脫歐後遭遇的貿易困難，英國企業認為今年前景依然相當嚴峻。

根據該商會對大型民間企業進行的最新季調發現，36％受訪者預料今年獲利將減少，高出34％的預料將增加。此外看好未來12個月營收上升的比例，也從6個月前的54％降至44％。

英國商會指稱，通膨壓力沉重，特別是來自能源成本的居高不下，讓民間企業對經濟前景普遍感到悲觀。