查驗不動產有新管道！新北市地政局表示，即日起全國各地政事務所試辦「電子產權憑證」服務，民眾申辦買賣等移轉登記後，除取得地政事務所核發的土地、建物所有權狀之外，也能夠一併線上取得電子產權憑證。

地政局表示，也就是說，未來民眾除了攜帶紙本權狀或申請土地登記謄本「驗明不動產正身」之外，也可以隨時用手機、平板、筆記型電腦等裝置出示電子產權憑證，彰顯自己所有的不動產權利。

地政局說明，民眾即起取得權狀的不動產，可以用自然人憑證、工商憑證，或行動自然人憑證APP驗證登入內政部「電子產權憑證系統」入口網（http：／／right.land.moi.gov.tw），點選系統上線後取得權狀的不動產，並選擇是否揭露個人資料後，就可以產製電子產權憑證。

每次產製憑證會維持3天效期，逾期可重新產製，另外電子產權憑證應用了區塊鏈技術，確保產製時資料真實無誤，不會輕易被竄改；如果需要查驗電子產權憑證的真偽，只要用手機等裝置掃描電子產權憑證畫面上的QRcode，或是在前揭入口網站輸入畫面上的驗證碼，系統就會直接顯示查驗結果，輕鬆檢核無負擔。

地政局另表示，未來民眾出賣不動產或辦理房屋貸款，想要即時向地政士、買方或銀行證明自身的不動產權利，只要用手機出示電子產權憑證，配合簡單好懂的查驗方式，就可以免攜帶紙本權狀趴趴走，大幅降低權狀遺失的機會，省時又方便。