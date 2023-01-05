台灣高鐵公司自1月18日至30日規劃為期13天的春節疏運，由於旅客訂位踴躍，經檢視運能調度後，決定再加開12班次（南下7班、北上5班）列車，以加強服務旅客需求，加班車票將於1月7日凌晨0時起開放購票。

高鐵表示，2023年春節疏運期間共加開454班次列車，分別為南下193班、北上261班，總計13天提供2269班次列車的旅運服務。為方便旅客提早規劃行程，高鐵已在網站首頁公告銷售資訊，持續更新疏運期間各車次對號座熱銷狀況，歡迎旅客預先查詢、提早訂票。

配合春節連續假期，1月7日及2月4日調整為補上班日，高鐵為服務通勤需求，這2天增開各3班次北上列車，即日起已陸續配合預售時程開放購票。

持定期票或回數票旅客，於1月20日至1月29日國定假日期間，除維持開放搭乘自由座外，並將免費展延10天效期，即優惠效期含春節國定假日期間者，將自1月30日或原效期截止日起展延效期。