總統蔡英文上任後，每年都強調要強化社會安全網，近日卻接連爆出重大治安問題，且明明台灣每年有約5000名兒少失蹤，但衛福部卻遭爆在2023年的預算中，刪除了有關補助「失蹤兒少中心」的100萬元經費，讓國民黨台北市前議員羅智強怒批「蔡政府的社會安全網，卻似乎越補越大洞！」

羅智強日前在臉書表示，台灣每年有5000至6000名兒少失蹤，是失蹤人口的最大宗，且網路誘拐手法新穎，衍生出許多嚴重問題，離家的孩子因無謀生能力，最終被騙當車手、從事詐騙，或從事陪酒、性交易等，甚至可能遭到拘禁及虐待，但衛福部卻遭爆料，在編列2023年預算時，竟刪除長年補助兒福聯盟經營「失蹤兒少中心」的100萬經費。

「警政及社政互踢皮球，犧牲的是兒少安全！」羅智強指出，蔡英文稱社會安全網是施政的重中之重，第二期計畫5年將投入407億，2023年社福支出更超過7千億，衛福部卻為了節省100萬經費，讓兒少的早期預防、即時協尋及事後追蹤輔導等工作難以為繼，且衛福部認為失蹤協尋是警方權責，但實際上警政署卻連專責單位都沒有。

羅智強質疑，蔡英文上任後，每年都高唱要強化社會安網，但所謂的社會安全網卻似乎越補越大洞，長照2.0無法真正舒緩照顧者的壓力，導致「照顧殺人」的悲歌不斷；詐騙集團橫行，社經弱勢者淪俎上肉；藉網路科技興起的兒少誘拐，政府更拿不出有效的對策，「承諾要接住每位國人的蔡英文，妳聽到了嗎？」