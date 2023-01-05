富士康鄭州廠是蘋果iPhone組裝重鎮，該廠去年底曾爆發大規模抗議防疫措施活動，導致iPhone生產受到影響。外媒引述知情人士說法指出，蘋果預計將和中國業者立訊精密簽約，讓立訊加入生產高階iPhone機款的代工廠行列，未來富士康不再獨佔訂單。

《金融時報》引述知情人士說法指出，立訊已經在中國昆山廠少量生產iPhone 14 Pro Max，以彌補富士康自去年11月以來損失的產量，據悉蘋果準備與立訊簽下第一筆大單。

報導提到，富士康過去全權負責代工iPhone高階機款，但富士康發生抗議事件導致生產中斷，因此讓立訊成為蘋果最精密高階款手機組裝供應鏈之一。

Counterpoint分析師Ivan Lam指出，立訊取得高階iPhone訂單是一個成功的證明，代表立訊有能力開拓更多樣化的客戶。

研調機構TrendForce去年12月底就曾發布報告指出，富士康受疫情影響生產，立訊將成為iPhone 15 Pro Max 組裝供應鏈行列之一。