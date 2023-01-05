搶春日頂級國旅旅宿商機，天成飯店集團結合旗下頂級度假飯店瑞穗天合國際觀光酒店，以及位於桃園的豪華露營品牌朋趣，於1月10日開賣「桃花雙城遊買一送一住房優惠」，雙人平日入住城堡溫馨家庭房與朋趣的雲端號露營車優惠價19,999元起，瑞穗天合更加碼提供旺日不加價優惠，住宿皆享早餐、晚餐一泊二食，朋趣另外提供下午茶野餐和宵夜，一泊四食的服務讓住宿體驗更臻完美。旅客不僅可至花蓮後山享受溫泉黃金湯和室內按摩水療池，還能在綠意宜人的營地深度體驗露營車，兩種旅行願望一次滿足。

「桃花雙城遊買一送一住房優惠」不論先住宿桃園或花蓮皆可享優惠，入住期間自2月1日至4月29日，雙人平日入住朋趣的雲端號露營車，一泊四食全包式服務19,999元，入住時贈送瑞穗天合國際觀光酒店平旺日適用的雙人城堡溫馨家庭房一泊二食住宿券。如先入住瑞穗天合國際觀光酒店，雙人於平旺日入住城堡溫馨家庭房一泊二食19,999元，入住時再贈送朋趣雲端號露營車雙人平日一泊四食住宿券。倘若有同行親朋好友，另可享莊園豪華家庭房、格蘭雅緻別墅或城堡豪華套房三款指定房型，平旺日加購價每房每晚14,999元起。

朋趣為天成飯店集團全新豪華露營體驗品牌，斥資億元投資打造，緊鄰桃園高爾夫球場旁，以「樂高球旅朋趣」為核心理念，結合時下最流行的Glamping豪華露營車，於車內規劃浴缸與獨立衛浴空間、舒適床寢及智能設備，一泊四食全包式餐飲美饌，提供以野餐籃盛裝的下午茶餐點與飲品，晚餐供應BBQ豪華海陸火鍋加烤肉饗宴，宵夜時段則由專屬管家現煮泡麵，翌日早晨則提供陽光咖啡廳自助式早餐，創造奢華露營與風格度假的無限想像。

瑞穗天合國際觀光酒店為國內首座結合星級觀光飯店、格蘭別墅、親子別墅、溫泉黃金湯/金色水樂園，以及悅華莊SPA等多元水陸休閒設施，房內即可沉浸享受瑞穗黃金湯，整體設計以南歐莊園風格為主，擁有台版迪士尼的美譽，更連續四年獲得網路訂房平台評選為台灣最美飯店優勝。

天成飯店集團表示，入住瑞穗天合國際觀光酒店期間，另可享親朋好友雙人入住加購價優惠，住客可以14,999元加購莊園豪華家庭房，以16,999元加購獨棟Villa格蘭雅緻別墅，或是以18,999元加購城堡豪華套房再加贈悅華莊SPA 60分鐘身體按摩兩堂，相約出遊創造美好旅行回憶。