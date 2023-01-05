據美國之音報導，歐洲聯盟的政府官員當地時間4日「強烈鼓勵」成員國對來自大陸的乘客實行旅行前新冠檢測，這一舉措可能令北京不滿，而國際航空業界批評了旅行限制措施。這項建議是由歐盟整合性政治危機響應組(IPCR)做出的。該機構由來自歐盟27國政府的官員組成，這項建議與歐盟委員會之前的建議相符。

在歐盟衛生專家進行了一周的會談後，歐盟集團沒有全面要求所有27個成員國必須實施義大利、法國和西班牙已經採取的旅行限制措施。

歐盟整合性政治危機響應組還建議：所有出入大陸的航班上的乘客都應帶戴口罩，歐盟政府對來自大陸的乘客實行隨機檢測，並在機場對來自中國的飛機進行廢水檢測和測序，以觀測是否有歐洲大陸仍未出現的危險病毒變種。

大陸政府在執行了三年嚴格的「清零」措施後，突然在去年12月初解除防疫封控，目前新冠感染病例迅速激增，醫院和火葬場不堪重負。與此同時，中國政府計畫1月8日放鬆旅行限制。

北京已對一些歐盟成員國開始實施的旅行限制措施表示「堅決反對」，並警告說，如果今後幾天這類措施不斷擴大，大陸將「本著對等原則採取相應措施」。

不過，歐盟委員會發言人蒂姆·麥克菲(Tim McPhie)在4日稍早時說，「壓倒性多數的國家贊成」對來自中國的乘客採取出發前進行檢測的措施。

另一方面，中國政府和歐洲衛生專家表示，沒有實行大面積旅行限制的緊迫需要，因為在中國出現的新冠病毒變種已經在歐洲流行了。

此外，代表全世界大約300家航空公司的國際航空運輸協會(IATA)4日也發話，加入了抗議。IATA理事長威利·沃爾什(Willie Walsh)說：「看到這種下意識反射式地重啟過去3年來已被證明無效的措施，令人極其失望。」

沃爾什說：「圍繞Omicron變種到來所作的研究得出結論認為，為旅行製造障礙在感染傳播高峰方面沒有帶來任何區別。限制措施最多也就是把高峰推遲了幾天而已。」

在威脅要採取反制措施的一天後，陸外交部發言人毛寧4日呼籲：「我們真心希望各方專注抗疫本身，避免任何政治化疫情的言行。」