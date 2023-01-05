學生體驗製作古早的太白粉。（南大附小提供／張毓翎台南傳真）

學生挖葛鬱金的塊莖。（南大附小提供／張毓翎台南傳真）

中華醫事科技大學USR攜手甫獲教育部戶外教育課程模組特優的南大附小彩虹斑馬團隊設計「粉好玩」課程，這周帶著小學生到台南市善化區葛鬱金田，挖掘葛鬱金製作台灣古早的太白粉，學生驚呼，7斤葛鬱金只能製作1斤手工太白粉，實在太珍貴了。

中華醫大校長孫逸民說，葛鬱金俗稱「粉薯」，是早年製作太白粉的原料，塊莖的澱粉含量17％以上。近年來市售太白粉已被泰國進口的廉價樹薯澱粉所取代，為了讓學生了解古早太白粉製作方式，特別安排此活動課程。

學生們在善化小農王勝躍指導下，學生體驗採收、清洗、剝葉、輾壓、搓粉、沉澱及日曬等製粉過程。學生郭珈茵說，冬季的葛鬱金呈現落葉休眠，正是地下塊莖最肥大的時刻，她得花了很大的力氣，才能將塊莖挖出來呢！

學生李若熙說，老師提供袋裝太白粉和木薯粉讓我們觀察，其成分竟然都是樹薯澱粉，但摸起來顆粒粗細不同。太白粉常用來勾芡，而粗顆粒的木薯粉適合沾裹炸物，取代了以往的番薯粉。

指導老師張景傑表示，市場因成本考量，使葛鬱金粉和番薯粉在商店都已難得一見。之後還會帶著學生到番薯田挖番薯製作番薯粉，了解這些廚房傳統的調料。