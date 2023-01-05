汽車製造商Stellantis將協助Archer Aviation建造電動直升機，並增加對該美國公司的持股。

目前工業公司或新創公司紛紛投資空中計程車，這種飛行車可垂直起降，並將乘客送往機場或其它城市。

Archer和Stellantis在聯合聲明中說，從2024年開始，這種可垂直起降(eVTOL)的飛機將在喬治亞州的Covington市製造，每年量產目標為2300架。該電動飛機可乘載4名乘客和1名駕駛，續航力約161公里。

聲明還指出，Stellantis將成為獨家的代工製造商，大規模生產Archer的eVTOL飛機。

Stellantis將提供高達1.5億美元的股權資本，供Archer在2023年至2024年之間酌情提取，但Archer須實現某些商業目標。

Stellantis還將在公開市場上購買股票，以增加持有Archer現有股份。執行長Carlos Tavares表示，希望保留少數股權，「我們是來支援、而不是控制的」，他在Archer舊金山總部的新聞發佈會上如此表示。

Stellantis周三在米蘭的股票上漲2.7%。Archer在華爾街股價則一度大漲17%，收盤上漲9.3%。