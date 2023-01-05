2023年神卡備受關注，哪張權益暴跌殞落？哪些是主力無腦神卡？Money101彙整市面熱度最高八張信用卡，針對不同消費情境提供民眾參考是否該剪卡。

因應農曆年節將來臨，長達10日的年假加上海外旅遊熱度，相信不少民眾正摩拳擦掌準備報復性出國旅遊。不少銀行為搶海外旅遊熱潮已延長卡友權益，而因互惠免簽國人仍最愛往日、韓，出遊日韓旅遊消費首推三張信用卡：

一、去年辦卡熱度衝高的富邦J卡，雖然富邦銀行果斷在2023年將綁定LINE Pay權益從3%縮水至2.2% LINE Points回饋，其中1.5%為原權益及活動加碼，另0.7%則是需綁定上戶自扣加碼，兩者均無回饋上限，仍堪稱無腦神卡，若有旅日韓計畫亦可考慮富邦J卡，原3.88%回饋加碼至5%，回饋有上限，換算下來消費者可刷至台幣25,000元。而北富邦momo聯名卡仍持續提供卡友momo通路每筆5%回饋無上限，另加碼海外通路最高享5%回饋，於十大指定航空公司刷卡享最高10%回饋，六大指定旅行社亦可享最高5%回饋。

二、聯邦銀行所推出吉鶴卡算是這波權益更新的主角，從原本的旅日神卡升級成旅日及國內無腦神卡都適合的通用型信用卡。最基本權益為國內2%，旅日消費3.5%，其它國家、保費1%，三者回饋無上限，另外新戶及新申辦數位帳戶並綁定自動扣繳享三個月內各加碼1％與2%，於日本使用Apple Pay加碼1.5%，日本亞馬遜、樂天市場同樣也是加碼1.5%，此波權益更新等同於無論國內或日本最高皆享有5%回饋。另外日系名店（UNIQLO、DAISO 大創百貨、日藥本舖、札幌藥妝、松本清、大葉高島屋、DON DON DONKI、宜得利家居等）可享最高9%回饋。

三、中國信託LINE Pay卡旅日消費也達LINE Points 4.5% 回饋，國內於指定通路消費最高天天享15%回饋，無論是否有旅日計畫，就算是追劇族亦可考慮此張，Netflix、Disney+、Spotify串流影音登錄亦達10%回饋。

若考慮現金回饋神卡，可參考以下信用卡：

四、星展銀行eco永續卡，2023年權益維持不變，去年下半年改成國內一般消費2%，和花旗現金回饋非常類似，差別在於這張卡的上限為每月50 萬元。這張卡在綠色消費也享有5%加碼回饋，例如現在很夯共享汽機車租賃亦有回饋，疊加一般消費2%後最高有7%回饋。

五、花旗銀行現金回饋PLUS卡，最為乾脆直接將權益公佈延續到2023年底，因此辦卡不用擔心很快又會縮水。這張卡的權益非常單純，每年300萬內國內外消費享2%回饋，是一張完全不用在意通路、消費上限的無腦神卡。比較特別的是全聯和保費刷這張卡一樣有2% 回饋。此外常看電影的話，花旗2023年在威秀影城仍有最優6折的優惠。

六、國泰世華CUBE卡果真如預期維持四大權益（玩數位、饗樂購、趣旅行、集精選）3% 小樹點回饋無上限。2023年最大的特色是新增「優惠 34567」，分別為保費3%、行動支付4%、海外消費5%、中油6%、售票平台7%，這幾項優惠必須使用APP領取加碼優惠，並搭配指定權益方案才能達到，且每項回饋皆有上限。國泰CUBE卡最大的重點就是切換權益以及領券，如果有持續關注最新的優惠訊息，並且隨時用APP領最新優惠券和更換權益方案，那麼CUBE卡一定可以為你累積不少優惠。如果沒那麼勤勞，也可鎖定幾個特定通路和權益方案，善用指定通路3%回饋無上限的優勢。

而隨著國境解封，哩程卡再度成為市場寵兒：

七、匯豐銀行旅人御璽卡，是介於輕旅和無限卡之間的中階卡，國內18元累積1哩，國外15元累積1哩。年費為剛性年費，不過首刷禮和續卡禮都可拿到3,000哩。回饋乍看之下中規中矩，然而下半年所推出的買機票享5元1哩的活動，已經延長至2023/3/31。5元1哩非常優惠，一般要頂級卡等+生日當月才會有那麼高的回饋率。首刷禮3,000哩＋機票活動5,000哩，光這兩項就已經快可以兌換短程單程機票。

八、運動族群首推永豐Sport卡運動還能賺取回饋，一般消費有基本權益1%疊加運動獎勵2%，最高享3%豐點回饋，綁定行動支付Apple Pay/Google Pay/於指定通路消費最高更來到8% 豐點回饋，另新戶綁定行動支付獨享20%回饋上限500元刷卡金，對於熱愛運動族群來說依然守住2023神卡位置。