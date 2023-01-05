美國聯準會持續釋出鷹派訊息，美股震盪後收高，加權指數在台積電(2330)ADR上漲3.1％帶動下，指數開高百點，盤中收復14300點，不過量能依舊偏低，預估不到2000億元。

各大類股漲多跌少，半導體、航運、生技股及百貨類股漲幅超過1％，表現相對強勢。台新台灣中小基金經理人吳繼先表示，全球經濟已進入調整期，估計產業調整落底時間約在2023年上半年之前，但隨著經濟走緩，估計FED強勢升息預估告一段落，12月升息幅度2碼已趨緩，進入2023年，預期FED每次會議可能都只升1碼，對股市的負面衝擊可望逐漸淡化。

另一方面，第4季修正幅度高於市場預期，但觀察個股的股價卻是漲多於跌，顯示產業的利空基本上大都反映在過去股價內，出現不佳的展望，反而是利空出盡，估計後市股市往下的機率低於往上的機率。整體而言，升息接近尾聲，產業調整最劇烈時間已過，加上股價已趨合理，台股存在反彈的條件，建議利用第1季的拉回逢低擇優布局。

吳繼先認為，目前台股本益比已低於過去10年平均，在評價面處於低檔下，吸引力浮現。在選股邏輯上，優先選擇2023年成長性仍佳的領域，像是半導體利基股，如IP&ASIC、檢測、光罩代工等，或者其他利基股，如電子標籤、線上遊戲、能源相關、農糧相關等個股。