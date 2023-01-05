大陸新任外交部長秦剛大使當地時間4日在美國《華盛頓郵報》發表題為《穩定的中美關係攸關我們星球的前途命運》的署名文章。他表示，「我堅信，中美關係的大門已經打開，就不會關上。」中美關係不應該是你輸我贏、你興我衰的零和博弈，寬廣的地球足夠容下中方和美國各自發展、共同繁榮。

根據中方駐美大使館網站內容，秦剛還引用美國詩人艾略特的話稱，終點即是我們的起點；並表明自己於本周離開美國，開始人生新征程。

談及中美關係，秦剛強調，「我堅信，中美關係的大門已經打開，就不會關上。」我也堅信，一個健康穩定的中美關係攸關兩國人民和我們星球的前途命運。中美關係不應該是你輸我贏、你興我衰的零和博弈，寬廣的地球足夠容下中方和美國各自發展、共同繁榮。

秦剛稱，中美各自取得成功對彼此是機遇而非挑戰。雙方不能讓偏見和錯誤的認知導致兩個偉大人民之間的對抗衝突。雙方應在兩國元首的戰略指引下，找到有利於維護世界和平繁榮的正確相處之道。

他也坦言，這並非坦途，需要中美兩國各界共同不懈努力，但歷史將證明我們今天的努力和付出是必須而且值得的。

而回顧駐美期間，秦剛稱，在其赴任中方駐美大使之時，中美關係面臨複雜困難局面，兩國對話交流機制幾乎全部中斷停擺，中國大陸企業被無理制裁打壓，加上疫情的影響，雙方人文交流受到嚴重阻礙。中方常被視為美「最嚴峻競爭者」。

但他表明，作為駐美大使，其使命就是促進中美各領域交流合作，努力推動雙邊關係穩定、改善和發展。推進關係需要雙方共同努力。我與美聯邦政府官員坦誠溝通，保持順暢的工作關係，妥善處理包括臺灣問題在內的棘手難題，推動重要領域交往合作取得進展。我與80多位美國會參眾議員會面晤談，相互傾聽、表達各自的立場和關切，哪怕對方是知名的對華「鷹派」。

秦剛還稱，其與美戰略界深入交流，希望共同思考、推動重構一個穩定、可預期、建設性的中美關係框架。廣泛會見美工商界代表，深切感受到他們對中國大陸市場的信心和對華合作的願望。造訪美國各大學，並幫助因疫情受阻的美國學生回到中國大陸。我多次接受美國媒體採訪，雖然時有交鋒，但感謝他們願意傾聽中方大使的聲音，了解中方的立場和主張。