今天是小寒，邁入一年中最冷的日子，毒理科專家招名威表示，現在不只新冠肺炎肆虐，身邊還有很多人同時感染2種病毒，像流感、諾羅、腺病毒等，症狀加倍生不如死，腹瀉到要睡在馬桶上，提醒大家快打疫苗、適度戴口罩、勤洗手保護自己。

招名威今天在臉書表示，環境中的病毒種類多又複雜，特別是現在，光是新冠病毒就有7種變異株，還有流感、諾羅、腺病毒、腸病毒、呼吸道融合病毒和肺炎鏈球菌，堪稱是史上之最。

招名威指出，之前大家長期戴口罩，接觸病菌的機率下降，像是保護傘的概念，但現在拿下口罩，不光是小朋友，成年人也要特別注意，不然一不小心會同時染上兩種以上的病毒，並分析各種病毒可能發生的症狀：

●流感病毒：聲音啞、發燒、上呼吸道感染、支氣管炎

●呼吸道融合病毒：不停咳嗽、上呼吸道感染、支氣管炎

●新冠病毒：感冒症狀、上呼吸道症狀

●腺病毒：咽喉腫痛發炎、腹痛、腹瀉

●腸病毒：發燒、腹痛、腹瀉、手足口症狀

●諾羅病毒：噁心、嘔吐、腹痛、腹瀉、發燒、頭痛、肌肉痛

招名威表示，同時染上兩種病毒是有可能的，且症狀會加成，身邊有學生、朋友就發生這樣的狀況，像是新冠＋諾羅或流感＋諾羅，很多人反應都是「十分痛苦」、「生不如死」、「根本睡在馬桶上」，若想避免感染，快去接種疫苗，適時戴口罩，勤洗手或酒精消毒，可以減少被病毒傳播的機會。