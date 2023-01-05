身體莫名出現大量瘀青，恐是身體的警訊。醫師表示，一名48歲男性患者發現自己腹部有大片瘀青，經抽血檢查，確診為「慢性骨髓性白血病」，醫師表示，當血癌細胞佔據骨髓時，血小板會缺乏，導致血液無法正常凝固，就容易出現牙齦出血、流鼻血等，或是大片瘀青症狀。

林口長庚醫院皮膚科醫師吳吉妮在《健康2.0》節目中表示，一個48歲男性病人無慢性疾病，某天到診間看濕疹時，提到最近常有手腳瘀青、人感覺疲累，該次看診也發現腹部有一大片瘀青。

「這一看就是自發性出血」，吳吉妮說，她立即幫患者抽血檢查，結果發現白血球數值近3萬，超出正常值上限的1萬，患者的血小板只剩5萬多，通常15萬以上才屬正常，若有問題，可能會導致不明瘀青。最後患者轉診至血液科檢查，確診為慢性骨髓性白血病。

吳吉妮說明，白血病就是血癌，即白血球不正常增生或未分化良好，骨髓是造血細胞，若被佔據不正常的白血球佔據，造血功能卻無法正常運作，無法製造血小板，而血小板是凝血最重要的血球，若無法被製造出來，血液就無法正常凝固，就會出現牙齦出血、流鼻血等症狀，或是大片瘀青，尤其是脖子、腹部，不明原因出現就要特別留意。

骨髓性白血病分急、慢性，新光醫院家醫科醫師柳朋馳表示，急性骨髓性白血病有3個症狀，包括發燒、出血及常感覺疲累，而慢性大部分是以疲倦為主要表現。