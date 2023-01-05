台中市長盧秀燕日前在台北受訪時表示，只要2024能贏，什麼樣的組合都可以來談。被外界視為是鬆口表態「侯盧配」的可能，盧秀燕今天受訪說，當時是在回應別人的事情，大家不要想太多。

盧秀燕今天參加台中市政府祕書處舉辦的迎新揮毫贈春聯活動，被問到外界解讀她鬆口「侯盧配」時表示，她到台北是被動接受記者的詢問，談的是關於中廣趙少康對2024總統大選組合的發言，是談別人的事情跟她無涉，大家不要想太多，也沒有所謂鬆口的問題。