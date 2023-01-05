苗栗縣消防局在臉書上PO出多張雪山美景，親曝在雪山美景中的救援險境。（圖／翻攝自苗栗縣消防局臉書）

苗栗縣消防局昨（5）日在臉書上PO出多張雪山美景，文中表示去年12月31日執行一起跨年救援女山友腳傷的山難，消防員冒著的零下低溫前進，途中消防員眼見身處媲美國外的雪白世界，眼前盡是離世的絕美雪景，立刻隨手拿相機拍下多幅難得一見的雪山聖陵線絕世美景。

2022年12月31日接獲山難求援，18人組團在跨年當天赴苗栗縣雪山西稜線縱走，43歲女隊員腳疑似韌帶出問題而無法行走，便夥同登山山友在翠池山屋等待救援，當時山區大雨來襲，直升機無法出動，直到1月3號早上才由空勤總隊救援成功。

苗栗縣消防局昨（5）日在臉書上PO出雪山西稜救援現場照片，畫面中可見雪山化身銀白世界的美景，文中提到，媒體報導救援成功的畫面，但除了吊掛以外，苗栗縣消防局、雪管處跟保七總隊的地面人員也是同步挺進，絕世雪景看起來很漂亮，但在搜救人員角度就變成絕地困難的地形。

苗栗縣消防局指出冬季爬山一旦遇到下雪結冰，平時簡單的路線會搖身一變成為「冰雪岩混合地形的大魔王」，也透露在零度的寒冷溫度下，又遇到下雨，地面結冰的狀況，使得搜救行動更為困難。不少網友看完文章後紛紛留言為救難人員打氣，除了感謝也直呼非常辛苦。

苗栗縣消防局在臉書上PO出多張雪山美景，親曝在雪山美景中的救援險境。（圖／翻攝自苗栗縣消防局臉書）