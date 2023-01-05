消息面：

1.聯準（Fed）會發布12月會議紀要，內容顯示決策官員普遍認為有必要繼續抗擊高漲的通膨，並認同在取得更多進展之前應繼續升息，以及利率必須維持在較高的水準一段時間。此外，該紀要顯示沒有一位決策官員認為2023年有必要降息。在連續4次升息75個基點後，聯準會在12月會議上縮小升息幅度至50個基點，此決議符合市場預期，但聯準會官員亦暗示2023年將持續升息，且最終利率可能高於預期，以及要到2024年才可能降息。根據12月會議發布的點陣圖，央行決策官員對利率於2023年到頂時的預測中值從9月預估的4.6%上修至5.1%。

會議紀要並指出，央行決策官員認為2022年美國經濟增長較2021年顯著放緩，部分是因為聯準會的緊縮措施發揮成效，房地產等對利率敏感的產業受到政策的影響尤其明顯。

2.明尼阿波里斯聯準銀行總裁卡西卡里（Neel Kashkari）周三強調繼續升息的必要性，「即使通膨出現放緩跡象，但聯準會今年至少還有1個百分點的升息空間。」他並預測政策利率應會在升至5.4%時停下升息步伐。去年卡西卡里是聯準會的鷹派大將之一，今年他在聯邦公開市場委員會（FOMC）具有投票權。

3.美國眾議院周三重啟議長選舉，但在經過3輪投票後議長人選仍然難產。儘管前總統川普出面喊話支持，但共和黨領袖麥卡錫（Kevin McCarthy）在經歷了6輪投票仍然無法成功坐上議長之位，取得過半席次的政黨無法讓黨內人士出任議長，為眾院百年來首見。目前共和黨在眾院以222席取得些微的多數優勢，而根據規定，麥卡錫需要取得218票才能當選，這表示只要有4位同黨議員不支持，他就與議長大位無緣。眾院決定在短暫休會後，將於美東時間晚上8點再度進行議長表決。麥卡錫此前已經表示，無論進行多少輪投票，他都會參選到底。

4.英國《金融時報》援引消息人士報導，在蘋果的供應鏈王國中，鴻海可能失去組裝高階iPhone手機的獨家地位，因為蘋果有意讓中國立訊精密也為其代工生產高階iPhone。報導指出，立訊的上海廠去年就曾為蘋果生產少量的iPhone 14 Pro Max手機，以填補鴻海鄭州廠因員工出走與暴動事件而減產的缺口。

5.據美國石油協會（API）統計，上周美國原油庫存增加329.8萬桶，為3周以來首度攀升。上周美國汽油庫存增加120萬桶，餾分油庫存減少240萬桶。

6.ISM美國去年12月製造業指數為48.4，低於市場預期48.5與11月的49，在經歷30個月的擴張後連續第2個月陷入萎縮。

7.美國抵押貸款銀行協會（MBA）公布，上周美國抵押貸款申請指數下跌10.3%，較前一周的跌3.2%加速放緩。30年期固定抵押貸款利率為6.58%，低於前一周的6.42%。

8.美國勞工部公布11月職缺和勞動力流動報告（JOLTS）報告，去年11月職缺數為1045.8萬個，超出市場預期的1005萬個與10月的1033.4萬個。

9.雖然聯準會發布的12月會議紀要釋出鷹派訊息，但周三美元走軟，美元指數尾盤跌0.45%。受美元下跌提振，周三紐約期金收漲0.7%，報每盎司1859美元，盤中一度站上半年高點1871.3美元。

10.周三紐約期油大跌4.09美元或5.31%，收在每桶72.84美元，早盤一度跌至72.73美元，創下3周新低，過去兩天累計下跌近10%。倫敦布蘭特期油大跌4.26美元或5.19%，收在每桶77.84美元，盤中亦曾跌至3周低點77.72美元，過去兩天累計下跌9.4%。全球經濟前景黯淡，以及投資人擔心中國大解封後的疫情飆升恐不利於經濟和原油求。