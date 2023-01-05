日本豐田汽車表示，社長豐田章男的新冠檢測出現陽性反應，故不會出席5日已安排好的一系列社交活動。

據悉，這位豐田創辦人豐田喜一郎的孫子，原本要在東京會見日相岸田文雄，以及多位政商界大老與高層，但現在都不克前往。豐田汽車發言系統指出，豐田章男有定期接受新冠病毒篩檢，但並無說明這位社長目前染疫狀況。

4日，豐田發布2022年美國新車銷售量減少9.6%的消息，主因是車用晶片短缺以及生產成本增加。也就是，豐田去年北美賣出2,108,458輛新車，低於2021年2,332,262輛。

2021年時，豐田擠下美國通用汽車（GM）躍身為美國新車銷售量最多的汽車製造業者。但2022年蒙受供應鏈斷鏈之苦的豐田，苦撐到去年11月才宣布減少年度產能目標。不過，旗下Corolla以及Camry車款卻深受美國車主喜愛，幫助豐田上個月的新車業績在當地成長3.5%左右。