在會勘新竹棒球場過程中，為了解排水問題隨機挖取淺層土壤，驚見廢棄磚頭、石頭。（王惠慧攝）

新竹市長高虹安選前曾喊要追查新竹「大祕寶」，備受外界關注，她5日宣布不爭取WBC賽事外，也揭露前市府在棒球場嚴重缺失，且在過程中發生插曲，高收到消息，昨天挖到的電線，今早卻被莫名移走，質疑「這有滅證嫌疑」。

「開挖不是挖到大祕寶，反而是挖到廢棄物」，高虹安受訪時表示，他跟副市長蔡麗清都是職業運動球迷，期待球場改善缺失後能來得及趕上國際賽事，然而愈看心裡愈慌，2人都盼盡速釐清真相。

高虹安在記者會上點出前市府幾項重大缺失，包含專案管理與監造竟是同一組人馬，衍生履約過程專案管理與監造人員角色混淆；規畫與監造竟是同一人負責，管理權責重疊；另以延續性為由排除其他廠商招標權益。

此外，在棒球場開幕時，前市府花費 660 萬元宣傳，但動用的是「都更基金」預算，12月時對外宣稱改善完畢， 交接前仍不斷下業配廣告，但實際上根據工務處統計，問題仍多達152項，高虹安質疑，預算從3億膨脹到12億元，到底還有多少問題？

高虹安指出，對於過程中是否有偷工減料，廢棄物填充等疑慮，都必須盡快釐清責任歸屬，因為球場已點交給龍來，卻是不合格的球場，市府恐怕後續會面臨訴訟和求償。對於是否有人謀不臧、放水，甚至是弊案，目前檢方已立案調查，市府也全力配合檢調調閱資料。

高虹安也質疑，可以從土壤填充看見明顯違約，不符合土壤級配，連統包計畫書和最後簽的合約都有很大落差，本來統包計畫書對土壤要求更加嚴格，到簽約時又放水，但最後實際上完工後竟還發現電線跟磚頭，實在令人瞠目結舌。

記者會上高虹安也突然收到消息，昨天挖到的電線隔了一夜竟莫名消失，高虹安直言「現場直接滅證」，但全程有影片蒐證，現場也有監視器，高虹安說行程結束後，會去了解狀況，也呼籲廠商應勇敢面對，大方告訴大家為何電線在土壤裡，而非急忙收走。

高虹安表示，她和蔡麗清本周仍在檢視與各廠商間複雜的合約關係，釐清後續法律訴訟情況，目前朝要求廠商改善方向，前市府也提出要在12億元預算外，追加3000萬元，待全面了解後，尤其若廠商涉嫌重大，是否還要用同廠商也未決定。

而送資料給檢調，是否包含失職公務員？高虹安則表示，今主要針對廠商明顯違法偷工減料的事實，向檢調提出證據，至於有關市府先前承辦人員這部分，檢調已經在調查，也跟市府取得資料，檢調也提到調閱資料不適合公開。

是否打算大面積開挖了解級配問題？高虹安表示，因場地已點交給龍來，尊重龍來想法，若疑有廢棄物充填，或是檢調認為有必要，要跟龍來討論是否開挖，目前市府無此權責，還是仰賴跟龍來的溝通，和檢調的決定。蔡麗清也表示，後續配合檢察署安排。

至於是否辦理中職賽事、有無時間表等，高虹安則說，市府未來會找場務專家顧問協助修改及調整，也要需要時間釐清土壤級配，並逐項查核152項缺失，因此無法承諾時間點，但確定無法舉辦國際賽事。高虹安也承諾，市府未來會擔起棒球場後續改善跟訴訟，並一肩扛起後續工作。