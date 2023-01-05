行政院長蘇貞昌5日於行政院會拍板通過衛福部提報的「2023年低收入戶及中低收入戶加發生活補助」計畫，今年1月起，低收入戶每人每月發給750元，中低收入戶每人每月發給500元，採每月發給，為期1年。民眾無須申請，未來將由直轄市、縣市政府檢核符合資格者，並主動匯款至指定帳戶，存摺上會註明「行政院發」字樣。

衛福部表示，這項加發補助自去年3月即已開始辦理發放至12月，2023年補助政策延續。為簡政便民，民眾免申請，由直轄市、縣市政府檢核符合資格者，政府會主動匯款至民眾帳戶，存摺上會註明「行政院發」字樣。

衛福部說，各直轄市、縣（市）政府將於1月春節前開始陸續發放1月份之低收入戶及中低收入戶加發生活補助，之後逐月發放，至12月止。相關作業流程衛福部已於4日邀集各直轄市、縣（市）政府召開會議討論，請縣市政府協助發放給低收入戶及中低收入戶民眾，未來將儘速辦理後續經費請撥流程及督請縣市發放款項。

衛福部提醒，部分符合加發的低收入戶、中低收入戶民眾，因縣市政府或公所未有其帳戶資料，將由直轄市、縣（市）政府發函或其他方式通知，請符合上述資格者，儘速配合提供正確匯款帳號，以利發給補助。

衛福部說，如因帳戶被凍結或列為警示戶等特殊因素無撥款帳號，請洽直轄市、縣（市）政府以現金或匯票、支票方式辦理。如仍有疑問，可撥打1957福利諮詢專線。