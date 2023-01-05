今天（5日）迎「小寒」，是24 節氣中的第23 個節氣，《科技紫微網》運勢專欄點名，生肖虎、生肖狗、生肖豬在「小寒」這天將會鴻運當頭，好事接連不斷，可好好把握，另外也分享3項習俗包括，天氣會漸漸寒冷和適合吃羊、雞肉溫補身體、福運將會到來。

▍生肖虎

有意外錢財入帳，如親友的贈予、過去的債務還款等，可買心儀已久的東西了，網路抽獎命中率也在提升，看到機會就不要放過。

▍生肖狗

財運方面如購買彩券，中獎機率將會比其他時候高出三倍，回報也將最大化，工作方面需抓住靈光一現的想法，能夠賺得荷包滿滿。

▍生肖豬

事業方面易有好消息傳來，讓你喜笑顏開，不妨向公司提出想升職加薪的事，或毛遂自薦拿下最想要做的項目，易獲得滿意的結果。

【小寒習俗】

1、天漸寒，未大冷

《月令七十二候集解》：「十二月節，月初寒尚小，故云，月半則大矣。」此時即將進入隆冬三九，是一年中最寒冷的時節，冷氣積久而寒，而「小寒」是天氣寒冷但尚未大冷，是「小寒」的特點。

2、享美食，宜溫補

「小寒」這天，身體處於陰盛陽衰，或者說陽氣內潛的狀態，因此食物方面以溫補為主，這時可吃羊肉、雞肉等溫熱品，尤其是陽虛體質的人，更應該要食用，能夠幫助改善體質。

3、小寒福運到

「小寒」這天，雖日色常有昏沉，但氣氛卻不算嚴肅，寒氣正深處，福運方見濃，而生肖虎、生肖狗、生肖豬便是小寒節氣前後福運的最大的受益者。