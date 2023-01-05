台東縣政府建設處長許瑞貴5日宣布即將在2月辭去他待了15年的縣府工作，並參選2024立法委員，許瑞貴為無黨籍，曾代表親民黨及民進黨參選立委，至於會代表哪個政黨出馬，許瑞貴說，目前沒有預設立場，並強調他不是代表政黨，而是代表台東。

許瑞貴說，他在去年12月中旬就決定要參選立委，希望就這10幾年來在台東的了解，扮演台東與中央之間最好的橋樑，不論將來如何變化，一定會參選到底，把台東的聲音表達出來，致於是否會代表國民黨或其它政黨，他說，在參選的前提下，任何可能性都不反對，目前仍無法立設立場。

68歲的許瑞貴在關山鎮長任內打造親水公園及環鎮自行車道，一度成為台東觀光金雞母，2001年及2004年先後代表親民黨及民進黨參選立委，兩次都不敵對手黃健庭，黃健庭擔任縣長後，力邀許掌縣府城鄉處，在府內接任農業處長，再接任現在的建設處長一職，經歷相當豐富。

許瑞貴今天在臉書發文「府後巷候車進府的情景年後將成回憶，近15年超過5000天旅居台東市的日子，塑造一個胖嘟嘟的阿貴！」。對此，許說，他公職生涯規畫大概告一段落了，自己是政務官，無需和縣長報告，且和縣長有共同默契，因此，選在農曆過年離開是最佳時機點。