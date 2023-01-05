全球疫情升溫，台灣本土個案也暴增，哈佛大學公衛學院流行病學研究所博士李建璋分享，新冠變異株BQ.1和XBB的流行已經勢不可擋，不管傳統疫苗打第幾劑或曾感染過Omicron都擋不住這2隻大魔王，都可能重複感染，目前看來，次世代疫苗能對XBB或BQ.1能產生中和抗體，建議年長者與高風險族群快去打次世代疫苗。

李建璋昨在臉書發文表示，新冠病毒應是人類史上演化最快的病毒，從早期的Alpha、Beta、Delta病毒株，2年內演化到Omicron，並且衍生出了 BA.1、BA.2、BA.4、BA.5，以及近期討論度很高的BQ.1和 XBB系列的變異株。

李建璋指出，如果要從現存的變異株挑2隻大魔王，那麼第一名是XBB，第二名是BQ.1。XBB是目前免疫逃脫最強的病毒株，研究顯示，即使打了非次世代四劑（舊疫苗）或曾得過Omicron BA.4或BA.5，血液中對XBB的中和抗體效價幾乎是0，簡單來說就是對免疫系統，XBB幾乎是陌生人；對BQ.1而言，上述人群的中和抗體效價也只有10到50，而一般抗體濃度需高於500才有比較好的保護力。

李建璋表示，根據近期的資料顯示，XBB已佔據美國所有流行病毒株的44%，BQ.1則是歐洲許多國家的主要流行病毒株，因為這2個病毒的S蛋白變異太大，之前發展出來的單株抗體治療幾乎無效。不過，好消息是目前正在使用的小分子抗病毒藥物，像是大家都聽過的倍拉維（Paxlovid）一樣有效，可降低住院率和重症發生；第四劑打次世代疫苗也能產生對XBB或BQ.1有中合能力的抗體。

李建璋指出，無論BQ.1或XBB病毒，傳播能力比起BA.5有過之而不及，但目前沒有特別高比例的重症，算是Omicron家族表現較溫和的。

針對新一波疫情，李建璋提出3點建議，首先BQ.1和XBB的流行已經勢不可擋，不管打了傳統疫苗多少劑或曾感染Omicron，都有重複感染的可能；其次，台灣第三波疫情已確定，年長者與高風險族群快去打次世代疫苗；最後提醒民眾，若出現相關症狀，要趕緊就醫，符合條件者就服用抗病毒藥物。另外，就算病毒72變，也逃不出防疫3寶的手掌心，只要善用口罩、疫苗、快篩，大家還是可以平安過好年。