【愛傳媒簡秀枝專欄】第十屆國家藝術基金會董事長林淇瀁1月3日表示，雖然這不是人生的規劃，想都沒想過的領域，但只要能對自己的土地，有更多面向的付出，他非常高興。

他會以學習的心情，熟悉這個嶄新領域，希望在既有基礎上，向前推進。

林淇瀁是在3日舉行的第十屆國藝會首次董事會，他以新任董事身分，獲選為董事長。在長途電話上，林淇瀁再次表示，他非常感謝大家的信賴與支持。今後會湧泉以報，全力以赴。

對於文化部長李永得的提拔，林淇瀁滿心感激。他說，認識李永得已有超過30年，他們都是 《自立晚報》的老同事，他們對時勢判斷、社會關懷，有多一分敏感度，年輕時以新聞人的角色，上山下海，關心社會脈動，光榮的新聞戰役，他們一起打過，共同患難，彌足珍貴。老戰友的情誼，延續到今天，今後以不同方式，再分頭打拼，共續前緣，也倍他感到溫馨。

林淇瀁說，3日的董事會，除了讓他認識新舊董事，大都是各個領域的佼佼者，他覺得十分榮幸，也非常開心，尤其從前任董事長林曼麗手上，接下印信，更覺得任重道遠。

林曼麗也是他在台北教育大學的老同事，他是屬於台灣文化所，林曼麗是藝術與造型設計所，同樣是在文化教育的大拼圖上，分頭努力，殊途同歸。

由於林曼麗已為國藝會打下堅實基礎，讓續任的他，事半功倍，他會另找時間，再登門拜訪林曼麗，向她另作請益，不管是已經上路的國藝會大小事，還是她努力多年的國際連結，至關重要，他覺得接下她的棒子，任重道遠，更是件幸福的事。

為了推動藝企合作，林曼麗發起成立「國藝之友會」，運作迄今，不論是情感，或是實質作為，已經是國藝會無可切割的重要部分。林淇瀁說，他會擇期拜會，了解並尊重該會的運作方式，如果還可帶入其他人脈與資源，他樂於促成，擴大影響力。由於國藝會執行長李文珊與副執行長李拓梓，因為政務官身分，必須隨著原來董事長離開，林淇瀁表示，他是在今天的董事會才知道，兩個重要職缺的懸空，他會先了解目前國藝會的組織架構，與人員聘用體系，再考慮內升或外聘。截至目前，他會先以董事長身分代理，等元月17日第二次董事會舉行時，再正式提出人選，送交董事會審查，以遞補懸缺，儘速讓人才到位，順利上路。

由於林淇瀁謙稱自己在文學、文化界著墨較多，對於未來國藝會龎大基金的管理。會聘請專業顧問團隊，以及借重新任董事群中，有財經背景與能力的夥伴，未來董事會的會前會，至為重關𨫡，林淇瀁說自己一方面向他們多學習，另方面也尊重他們在意見，他會發揮桶箍的凝聚力效果，加上服務角色，讓國藝會繼續向前累積。

「國家語言發展法」已在2019年由總統公布施行，在尊重多元語言文化，保障各固有族群使用的自然語言及臺灣手語的傳承、復振與發展，林淇瀁希望將延伸這項法案精神，今後國藝會對於相關群族的藝術文化活動、展覽上，擴大成效，讓雨露均霑，覆蓋面更寬廣。

至於對外連結，首先在南向政策上，林淇瀁希望繼續深化補強，包括日本、南韓、瑞典，都已佈線進行，對歐洲美洲國際，也會用力推進。林淇瀁說，他會逐一向有關駐外大使，以電話請益，希望把把國藝會資源與外館，緊密作連結，以發揮極大化功效。

林淇瀁認為，藝術文化事業，都是良心事業，也是他立足在台灣這塊土地上，受到滋養，成長茁壯，也是他力圖反饋的信念所在。國藝會董事長有位期，他會在任期內，努力學習、吸取經驗，全力回饋。然而，身為台灣人，愛這一塊土地，是世世代代的責任，完全沒有任期考量，他會一步一腳印，繼續無私付出。

林淇瀁強調，拿筆寫作，長伴著林淇瀁的人生歲月，如今多了一個國藝會董事長的角色，可以認識更多不同領域的傑出人士，透過近距離的觀摩交流，一定可以更豐富他的人生體驗與視野，那麼無比珍貴的機會，他心存無限感激。

3日的董事會一開完，林淇瀁確定他挑起國藝會擔子的嶄新角色，即馬不停蹄，展開工作，從物色正副執行長人選，在農曆年前的董事會召開，他要提出人選，要定奪計劃，同時，許多人、許多事，都是他要親自去悟訪學習。

忙碌，可想而知，林淇瀁說，他歡喜受。走過甲子人生的感悟，已經無風無雨也無晴，一切認命隨緣。林淇瀁非常珍惜這個非典型的挑戰機會，也將以更廣袤的胸襟，勇敢迎向未來，也快樂出航！

作者為典藏雜誌社社長

照片來源：作者臉書截圖。

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