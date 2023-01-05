盡管中美關係逐步回溫，但上海復旦大學國際問題研究院院長、美國研究中心主任吳心伯提醒，2022年美國拜登政府的外交主要聚焦，應對俄烏衝突和推進與中方的戰略競爭兩大事項，而他預期，「兩線作戰」是2022年拜登外交的主要特徵，而2023年有很大機率外交上會繼續奉行兩線作戰方針。

吳心伯在大陸《環球時報》撰文指出，2023年，在歐洲，美國會繼續大力支持烏克蘭，使其在戰場上給俄羅斯造成盡可能多的損失。但是，一旦戰爭形勢出現逆轉，烏克蘭達到其對俄作戰能力的限度，華盛頓有可能轉而推動停火與和談。在亞洲，美國會繼續推進對華遏制打壓，特別是在技術封鎖和臺灣問題上發力。

吳心伯認為，兩線作戰重點在歐洲，因為烏克蘭局勢更危急，它關係到歐洲大陸的戰略格局。在對華關係方面，拜登政府的兩面性會更加突出，「一邊要對話，一邊搞遏制；一邊談合作，一邊捅刀子。」

他強調，與2022年相比，中美在新的一年將有更多的接觸與對話，針對具體問題的合作與協調有可能增加，中美關係會在局部出現改善與緩和的跡象。但由於美國對華基本戰略已定，美國國內政治又不斷干擾中美關係，這種改善與緩和的態勢是不穩定和非持續性的。

吳心伯指出，拜登政府在2022年發布的《國家安全戰略報告》中稱，美國當下正面臨兩大戰略挑戰，一是大國競爭，二是跨國問題，如氣候變化、傳染病、恐怖主義、糧食和能源問題等。拜登政府認識到在一個競爭的國際環境中應對跨國問題挑戰的不易，因為地緣政治、民族主義與民粹主義的加劇使得國際合作更加困難。然而，拜登政府沒有意識到或者不願意承認，美國以「大國競爭」之名同時打壓中方和俄羅斯是不可能完成的任務。

吳心伯強調，在一個急劇變化的世界，美國缺乏足夠的實力和影響力來遏制中俄這兩個大國。如果說伊拉克和阿富汗兩場戰爭曾使美國嚴重戰略透支的話，今天對中方和俄羅斯的打壓正在使美國陷入左支右絀的困境。2022年烏克蘭的隆隆炮火和台灣海峽的大規模軍演是向美國發出的響亮警告，如果華盛頓對此置若罔聞，勢將再次犯下巨大的戰略錯誤。