遇上高成本壓力的挑戰，飲料大廠黑松(1234)行銷手法不斷更新，搶攻農曆春節商機，推出「黑松沙士春節限定版」，希望能為營運再添新的動力。

黑松董事長張斌堂日前曾指出，通路銳不可擋，過去行銷成本遠高於通路成本，不過，目前已經逆轉了，預期未來通路整併將會大者恆大。此次黑松沙士春節限定版與阿翰合作，首次將他親自繪製的插畫角色呈現在瓶身上，在指定通路購買相關產品，將有限量紅包袋可以拿，希望能在通路上獲得更大的回響。

2022年黑松飲料本業在7、8月進入旺季後，開始追補首季落後的業績，截至11月為止，整體自有飲料已經持平。隨著氣溫越來越低，及尾牙聚餐的來臨，酒類商品銷售開始進入旺季，黑松靠著代理金門酒廠等酒品銷售業務，整體酒類代理事業具有成長動能，而年底時推出的「CHOYA梅子風味氣泡酒」在台限定上市，也受到消費者的青睞，銷售成績也不錯。

2023年，黑松仍將積極研發各類新品，預期將會陸續推出乳酸菌、機能飲及無糖茶等產品，積極拓展保健事業，不過，市場通路、原物料及薪資上漲等不確定因素，仍需面臨挑戰需要努力克服。