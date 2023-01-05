拜登政府將在索羅門群島首都荷尼阿拉（Honiara）的前美國領事財產所在地，推進重新開啟大使館的計畫，以抗衡大陸在太平洋地區日益強勢的態勢。

美聯社報導，美國國務院已通知國會，該臨時大使館最初將由兩名美國外交官和5名當地雇員組成，每年費用為180萬美元。最終將設立一個更永久性的設施，並且雇用更多人員。

作為冷戰後在全球減少外交職位和調整優先事項的一部分，美國於1993年關閉了在荷尼阿拉的大使館。但美國現在確定，中國作為一個區域和全球大國的崛起引起關注，而作為美國印太戰略的一部分，重新開啟美國駐索國大使館成為優先事項。

報導引述美國國務院去年12月23日給國會的通知表示，美國注意到與索國紐帶的削弱，而中國利用其慣用的奢侈承諾模式，以潛在的昂貴基礎設施貸款和危險債務水準等手段，積極尋求與索國的政治和商業菁英接觸。

通知強調，美國需要在荷尼阿拉建立永久外交存在，以有效平衡大陸日益增長的影響力，並加深美方與該地區與其重要性相稱的接觸。沒有大使館的存在，將嚴重限制美方迅速而精確地與這個具有戰略位置的國家接觸的能力。

報導指出，自從拜登政府於去年2月首次宣布重新開啟美國駐索羅門群島大使館的計畫以來，索羅門群島推進與大陸簽署安全協議，引發人們對北京可能建立軍事基地的擔憂。大陸還增加對當地的經濟和基礎設施援助。

索羅門群島總理在去年4月與北京簽署協議後，向美國、澳洲、紐西蘭等其他西方盟國保證，他不會允許大陸在當地建立海軍基地，但外界對中國意圖的擔憂並沒有減弱。