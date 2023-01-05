49歲央視前美女主持人李小萌和37歲女星李小萌撞名，但命運大不同，主持人李小萌2012年證實在北京生下一女，但不願透露丈夫身分，更有傳言她先生其實是大陸外商的一名高層。近日李小萌在直播內自稱「破相」，眼角旁出現瘀青，引來旁人狂猜是否遭遇家暴，但其實她在影片後段就澄清是早上起床時恍恍惚惚撞到牆壁，跟老公沒關係。

名主持人李小萌出身在演藝與醫生世家，父親是央視節目導演，母親則是醫生，使她年輕時就下定志向，考進北京廣播學院（現中國傳媒大學），之後更順利進入央視工作，接連成為《早新聞》和《時空鍊接》的主播，並主持《東方之子》，2008年李小萌被派到北川訪問汶川大地震，過程中忍不住悲從中來，學者時統宇形容她：「哭得驚天動地，且無懈可擊」，央視主編王開嶺也稱：「在李小萌所有的表情中，這是最美的一次」，令她一炮而紅。

李小萌發文澄清。（圖／翻攝自李小萌微博）

李小萌一向對自己私生活相當低調，2012年被知名八卦部落客長春國貿爆料秘密當媽，生下「小龍女」，但對於李小萌丈夫身分，長春國貿稱是相戀多年的男友，沒多透露背景，有傳言指李小萌老公收入豐厚，是知名企業高層，但也有人駁斥，李小萌則是沒有正面回應。

近日李小萌拍影片，樂觀跟大家分享自己眼角邊的瘀青，並自嘲像是遇到家暴，引來大陸媒體瘋狂報導，今稍早，她無奈解釋已經在影片中跟大家報告就是一早不小心摔傷，「繼自媒體之後，據說連官媒都跟進了，標題上來就是『央視前主持人李小萌疑遭家暴』，自媒體平台的標題相比之下反而更克制『央視前主持人回應臉傷』…我挺好的啊，家暴確實是個自說自話的玩笑，晨摔確實值得引起注意，這公共資源確實不是我想浪費的…『前央視』、『女』、『主持人』是媒體多愛玩的梗、多喜歡蹭的流量，大家應該懂，就不要為我擔心啦」，有人回她說：「確的說自從當了網紅...網紅這圈有事兒是好事，就得歪著說，得找話題」，李小萌則說：「紅不紅，自己說了不算」。

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