台北市長蔣萬安3日宣布，不延續前任柯文哲市府每天早上7時30分的晨會文化，認為形式不一定帶來成效，引來台北市前副市長黃珊珊感嘆「在意料之內」，對此國民黨台北市議員游淑慧反擊，柯文哲每天開會還做不好，不要再繼續消費蔣萬安，「政治不要搞得太假太矯情」。

游淑慧說，她支持蔣萬安取消每天開晨會，也曾建議政治不要搞得太假、太矯情，她酸柯文哲「節儉坐經濟艙」，結果浪費一億辦自己畢業展，燈節、跨年活動預算爆增，而每天勤勞開晨會，只是把局處首長可以批公文、開內部會議的時間，拿來陪市長耗在11樓，只為了形塑勤勞又節儉的人設。

游淑慧認為，重點在效率和能力，不在這些虛假，新北市長侯友宜不用搞這些，民調也都深獲肯定，遠甩柯文哲。她直言，兩年來她索資柯文哲每天的晨會記錄和題目，反倒覺得傻眼，一些本該是局處處理的業務，硬是拿來市長會議充數，然後柯文哲開會也只是說「這由某某某當PM」來結案。

游淑慧指出，如果晨會那麼有用，為何每次她質詢的一堆重要市政，柯文哲都答不出來，甚至坦言說他不知道，像是大巨蛋、音圖預算爆衝，而如果晨會那麼有用，為什麼柯市長的市政滿意度總最後一名？市政八年無成？

游淑慧批，每天開會還做不好，就是時間管理和能力都有問題，柯文哲卸任就卸任，萬安並沒有像民進黨、柯文哲自己當年清算前朝，該偷笑了，呼籲柯文哲不要再老把戲、繼續消費蔣萬安，企圖用蔣萬安來墊高自己，一廂情願的要求柯規蔣隨，「如果這樣，那未來也似乎該繼續檢驗柯市政的缺失，免得魚目混珠、以次充好」。