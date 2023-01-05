每個孩子都是父母的寶，一名女網友表示，老大像先生、老二和自己比較像，婆婆因此對老大非常溺愛，經常把最好的給老大，甚至當著兩個孩子的面對她說，「老二長得像妳，不是我們家純種的」，讓她當場傻眼。

原PO近日於臉書社團《匿名2公社》指出，婚後育有兩個孩子，老大長得像先生，老二長得比較像她，因為這樣婆婆比較疼愛老大，若兩個孩子發生爭吵，婆婆一定會叫老二退讓，叮囑她「小孩要打啦！好好教」。

原PO表示，婆婆總是把最好的留給老大，也會清楚記得老大的放學時間，要她準時到校門口接老大回家，對老二就會說，「讓他等一下沒關係。」也經常稱讚老大成績優秀，要老二多學習，但她說兩個孩子的成績其實差不多。

原PO說，某天婆婆當著兩個孩子的面說，「老大是我們家純種的，各方面都和我們很像」，她聽了傻眼問「難道老二就不是你們家純種的嗎？」豈料婆婆竟說，因為老二長得跟原PO比較像，不是純種。

原PO表示，最近小姑回家跟婆婆抱怨，自己的兩個孩子在夫家也受到不同待遇，婆婆竟咒罵「小孩都是寶怎能有差別待遇呢？」婆婆的雙重標準讓在一旁的原PO忍不住說，「婆婆嘴裡說出來的話就跟屁一樣，又臭又討人厭。」

貼文隨即引發網友討論，「這種偏心的人要離他遠一點」、「 在小孩面前說這些無腦話就是不應該」、「做個假DNA報告給她看好了，鬧離婚算了」、「兄弟姊妹如果不和，很多時間都是因為長輩的不公」。