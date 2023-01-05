曾因《太陽的後裔》擦出愛火的「雙宋情侶」宋慧喬與宋仲基，即便以離婚收場，仍是外界熱議話題。近期宋仲基認愛英國籍女友凱蒂露易斯桑德斯（Katy Louise Saunders），讓粉絲們全暴動，前妻宋慧喬一舉一動因此備受關注，韓國某YouTube娛樂頻道昨（4）日爆出一則緋聞，指宋慧喬為了跟宋仲基戀情較勁，與小16歲的男團偶像車銀優曖昧，新聞一出頓時在微博熱搜高掛榜首位置。

有YouTube頻道3日以「43 歲的宋慧喬承認與小16 歲的車銀優約會，爆炸性發言公佈」為題，爆料43歲的宋慧喬為了與宋仲基的新戀情較勁，與25歲的車銀優曖昧，儘管年紀相差16歲，她母性的溫暖仍讓男方萌生愛意，甚至去車銀優拍戲現場探班，更在車內共處2個小時，被劇組人員目擊，因而傳出緋聞。

然而，該則YouTube影片已被韓媒認定此則爆料毫無依據，引發韓網要求以法律手段制裁假新聞的呼籲聲浪，該消息也在陸網上發酵，微博中有大批粉絲留言支持，指出：「一點風雨就會滿城熱議，傳謠者沒有心」、「現實版《黑暗榮耀》啊」、「停止網路暴力，專注演員作品」、「支持提告。」

該則消息傳至微博上。(圖／翻攝自微博)

事實上，宋慧喬新劇《黑暗榮耀》才剛釋出，便因劇中精湛演技引發話題，而車銀優在新作品《Island》飾演帥氣司祭的角色，讓粉絲們相當期待他在劇中的動作戲表現。而今有不實緋聞將聲勢看漲的兩人牽連在一起，讓韓媒以「假新聞」為題澄清，更有網友指出該爆料疑是意圖打壓兩人的近日翻漲的聲勢，才以不實言論抹黑兩人。