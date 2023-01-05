農曆春節將至，基隆市政府交通處日前公布，農曆春節期間基隆市政府將於初夕到年初三期間，暫停收取全市路邊停車的停車費，小年夜及年初四到年初六，僅有市區部分路段收費。

基隆市交通處表示，因應春節連假，交通處依基隆市公共停車場管理自治條例調整春節連假期間的停車收費。今年的春節連假自1月20日小年夜當天開始，直到1月29日。基隆市交通處將自1月21日除夕當天開始，至1月24日大年初三為止，全市路邊停車格暫停收費；停收期間一共4天。

另外，在1月20日小年夜當天，以及1月25日到27日，大年初四到初六期間，基隆市則是將針對部分路段收費。

其中暫停收費路段包括了：中船路、安樂路一段、基金一路208巷、中正路、安一路、中山一、二路段、實踐路、實踐路294巷、深溪路、調和街、漁港三街、百一街、百三街、百六街、百七街、福五街。

至於收費路段，則是包括仁一路、仁二路、仁三路、信一路、信二路、信三路、信四路、信五路、義一路、義二路、義三路、義四路、義七路、義九路、愛二路、孝三路、忠三路、安樂路二段、南榮路、六和街兩側、東明路、中正路（市府後門）、收費貨車裝卸專用區。

另一方面，今年的春節連假期間，包括1月7日及2月4日都是補行上班日，基隆市交通處表示，這兩天將比照一般日收費。