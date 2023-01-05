冬天是過敏性鼻炎、氣喘等呼吸道疾病好發的時節。台北市立聯合醫院中興院區中醫科主治醫師許恒壹建議，過敏性、氣喘或體質虛寒的民眾可敷貼「三九貼」，由於施作不必針灸或口服藥物，對於怕針跟藥的過敏疾病的患者可說是一大福音。

冬至過後，節氣從小寒轉趨大寒，氣溫也跟著明顯降低。台北市立聯合醫院中興院區中醫科主治醫師許恒壹說，在中醫的觀點裡，氣溫降低加上陽氣不足，會讓部分體質較虛弱且易過敏者氣喘、哮喘、慢性支氣管炎、咽炎及反覆呼吸道感染等過敏性疾病容易發作。

中醫的傳統治療方法「三九貼」，正好適用於過敏性、氣喘或體質虛寒的民眾。許恒壹解釋，三九貼是利用中藥材，加上遠紅外線或拔罐開穴法進行的「經絡穴位敷貼療法」。

具體而言，中醫會將藥物磨粉作成藥餅，敷貼於患者背部適當穴位上。許恒壹指出，皮膚穴位直接吸收藥物，經由溫壯元陽，調動機體潛能，提高機體抗病與應變能力，進而達到「內病外治」的效果。

許恒壹說明，三九貼的原理是從整體角度全面綜合考慮人與環境的聯繫，它不僅是一種對某種疾病有預防作用，更是兼顧全身機能調節的「扶正固本」方法，作法也非常簡便，一般門診即可施行。

許恒壹表示，三九貼的敷貼時間應為每年冬至次日往後推算3個9天，所以今年三九貼時間各為去年12月31日（初九）、今年1月9日（二九）和今年1月18日（三九）。不過，現代人生活忙碌，不必拘泥在上述3天才作治療。

許恒壹指出，北市聯醫中興院區中醫科在去年12月22日至今年1月31日這段期間提供三九貼服務，民眾可每7至10天敷貼1次，一共至少敷貼3次，完成療程。

他提醒，凡患有心肺功能障礙、孕婦、1歲以下嬰兒、皮膚潰瘍起泡或發燒病患，是暫時不宜施予穴位敷貼法。