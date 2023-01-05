計程車司機許男突然失控，撞向停在路旁的轎車。（翻攝照片／崔正綱高雄傳真）

計程車司機許男突然失控，撞向停在路旁的轎車。（翻攝照片／崔正綱高雄傳真）

許男駕駛計程車（紅圈）綠燈起步時，突然失控朝右方衝撞。（翻攝照片／崔正綱高雄傳真）

高雄60歲計程車司機許姓男子，今日凌晨開計程車行經三民區十全三路與德旺街口時，突然失控撞上停在路邊的轎車，共有3輛車遭波及。民眾見狀報警，警消將卡在駕駛座的許男救出送醫，但許男仍搶救不治。據悉，許男有心血管疾病史，詳細車禍原因仍待警方釐清；警方也依規定報請檢察官相驗，釐清死因。

今日凌晨1時30分許，許男開計程車行經三民區十全三路與德旺街口停等紅燈，當紅燈轉綠，許男正要起步時，計程車卻突然失控暴衝，撞向右方停在路旁的轎車。民眾見狀報警，警消獲報到場，發現許男已無意識並卡在駕駛座內，立即將他救出送往高醫救治。

但經高醫搶救，仍於凌晨4時許宣告不治，據悉，警方在許男車上發現有心血管疾病的藥袋，疑似因病發導致車禍，詳細原因仍待後續調查釐清。

警方後續依規定，報請報請檢察官相驗，查明死因。而許男共波及3輛轎車，經查3輛車主並無違規停車，警方也通知3名車主到案做筆錄。