據美國之音報導，世界衛生組織（WHO）關注新型冠狀病毒SARS-COV-2進化的病毒進化技術諮詢小組（The Technical Advisory Group on Virus Evolution TAG-VE）當地時間4日就有關中方新冠病毒疫情的討論發表聲明，介紹1月3日受邀參與討論的中國大陸科學家提供的病毒基因定序數據。

報導稱，WHO一名高級官員表示，中國大陸的疫情數據沒能準確說明疫情情況，嚴重低估了新冠病毒感染重症住院及死亡的數量。WHO官員的評論正值WHO準備周四再次與中國大陸科學家就新冠病毒疫情數據開會討論的前夕。

WHO突發衛生事件規畫執行主任邁克．瑞恩（Mike Ryan）對媒體說，「我們相信中國公佈的最新數字在住院率、重症監護率，特別是在死亡數字上，嚴重低估了新冠病毒疾病的真實影響。」

瑞恩強調，世衛相信中國大陸政府對新冠病毒感染死亡的定義「過於狹窄」，「我們仍然沒有完整的數據。」

上個月，中方政府將新冠病毒相關的死亡嚴格定義為「由新冠病毒引發的肺炎或呼吸衰竭」，引發全球衛生專家的震驚。

自中國大陸當局去年12月7日突然宣佈取消嚴格執行的近三年的嚴厲「清零」防疫封控後，短短幾個星期內，全大陸至少數億人感染陽性，醫院不堪重負，無數老人和有基礎病的人死亡，殯儀館和火葬場超負荷運轉。但是，中國大陸每天只報告5例或更少的死亡。國際衛生專家預測，如果不採取緊急措施，中方今年至少將有100萬以上的與新冠病毒有關的死亡。

同時，WHO的病毒進化技術諮詢小組定期舉行會議，討論和審議有關新冠病毒變異株的最新科學證據，為WHO是否應當改變公共衛生戰略提供建議。該小組日內瓦時間3日下午舉行了會議，並邀請中國大陸科學家參加。

聲明說，在會議期間，來自中國大陸疾控中心的科學家提供了他們所稱的外來及本土新型冠狀病毒SARS-COV-2感染病例的基因數據。對於本土感染，中國大陸科學家提供的數據基於2022年12月1日以來收集和排序的2000多個整套基因測序。

中國大陸疾控中心的分析顯示，本土感染的絕大多數都是BA.5.2和BF.7的Omicron譜系，基因測序表明這兩個Omicron亞變異株佔本土感染的97.5％。

聲明說，其他一些已知的Omicron亞變異譜系也有所發現，但比率很低。這些Omicron亞變異株都已知，並已經在其他國家流行。目前，中國大陸疾控中心沒有報告新的亞變異株。

截至1月3日，來自中國大陸的773個基因測序被提交給了GISAID EpiCoV數據庫（國家基因庫生命大數據平台），其中多數（564個測序）是2022年12月1日以後收集的，其中只有95個被表明是本土感染病例，187為外來，261沒有提供具體信息。在本土感染病例中，95％屬於BA.5.2和BF.7譜系。這與其他國家提交給GISAID EpiCoV數據庫的從中國大陸入境者獲取的基因測序一致。在公開獲得的基因測序中，沒有發現已知重大的新變異或突變。

聲明說，在注意到目前已分享的訊息的同時，病毒進化技術諮詢小組強調進一步分析及分享基因測序數據的關鍵性需要及重要性，以瞭解新冠病毒的進化和令人關注的突變或變異的出現。

聲明強調，在中國大陸及全球維持高水準的有代表性的基因排序監測、以臨床及流行病學的元數據註解基因測序，以及快速分享這些數據，是及時全球風險評估的三大支柱。

聲明還表示，WHO將繼續密切監控中方及全球的疫情，敦促所有國家持續警戒，監測和報告測序，以及對不同的Omicron亞譜系進行獨立及比較分析，包括這些亞變異株導致疾病的嚴重性。

聲明補充說，目前病毒進化技術諮詢小組也在評估在美國和其他國家流行的XBB.1.5毒株快速增加的比例，並將對XBB.1.5的風險評估做出超過以往聲明的更新。病毒進化技術諮詢小組定期開會並繼續評估有關傳播性、臨床嚴重性以及變異株免疫逃避潛在性的數據，包括對診斷、治療以及疫苗防止感染和預防重症有效性的潛在影響。

此前，世衛組織總幹事譚德塞12月30日強調了維持透明度和定期共享數據的重要性。他在稍早前表示，為了對中國大陸的疫情進行全面的風險評估，世衛組織需要更詳細的訊息，「在缺乏有關中國疫情的全面信息的情況下，世界各國正在以他們認為可以保護其國民的方式採取行動，這是可以理解的。」