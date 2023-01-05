台南市政府觀光旅遊局4日透過「臺南優質民宿認證暨提升整體競爭力輔導計畫」的「跨域媒合會」，將優質民宿與在地文創及觀光產業結合，以跳脫框架思考，開啟民宿業者與在地文創、觀光業者的合作契機。

台南市長黃偉哲表示，台南近400年歷史文化薰陶下，舊城區古宅老街巷弄林立，觀光產業蓬勃發展的觀光大城，也是經濟發展的火車頭之一，市府觀光旅遊局致力健全觀光產業，繼2021年辦理優質旅館認證計畫後，於2022年再辦理優質民宿認證計畫，透過觀光旅遊局及輔導團隊的輔導以及謹慎、細膩的評測，認證多達120家民宿業者，並於2022年11月18日頒贈優質民宿錦旗予以肯定。

本次跨域媒合會在觀光業者中，邀請到安平在地的「沐艇股份有限公司-有艇俱樂部」，將民宿結合水上體驗活動及臺南知名的遊艇服務，讓旅客能體驗安平海岸之美；在文創業者中，由知名創客空間「南方創客基地」帶領以纖維工藝為主的「比爾公主沒蓋子」、以木作工藝為主的「Punch Studio碰器工作室」及以插畫手作為主的「森森日常」三位創客共同出席交流。

此外，也邀請經營印刷超過三十年，擅長將印刷融合設計的「原印臺南 IMIN Tainan」及曾獲台南設計獎的「女子手作書坊」來到現場與民宿業者互動，除了探討更多可行的合作模式，也創造一個文創、觀光及旅宿業者互動的平臺，讓未來旅客來到台南旅遊，能有更豐富、更多元的選擇。

台南市政府觀光旅遊局長郭貞慧表示，一段美好旅行是從入住當地優質民宿開始展開，將民宿結合在地文化更是相當重要的一環。期望透過本次跨域媒合會，開啟民宿業者與在地文創、觀光業者的合作契機，建立創新經營模式，未來吸引各行各業一同投入。

尤其台南2024年將承辦台灣燈會並邁入台南400年的里程碑，台南作為古都的文化內涵已廣為人知，上一個400年，台南參與見證了台灣的崛起；下一個400年，期盼如400年紀念活動標語「一起臺南・世界交陪」，歡迎世界旅客一起感受台南的創新、美感與魅力。