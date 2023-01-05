台北市長蔣萬安向宜蘭縣政府借將，宜縣府教育處長王泓翔1月6日任北市府體育局長，宜蘭縣教育處長確定由公正國小校長簡信斌接任；簡信斌曾擔任羅東、北成國小等校校長，也曾任校長協會理事長，辦學受肯定，簡信斌1月6日上任。

簡信斌擔任校長期間，曾獲得全國校長領導卓越獎等獎項，辦學獲教育界好評，簡信斌另一個身分還是畫家，他更將藝術、美學融入辦學理念中。

將任教育處長，簡信斌坦言：「責任重大，一定會全力以赴！」他說，用生命辦教育是他的理念，為孩子付出是他的宗旨，即便轉換位置，也是秉持同樣的精神；宜蘭縣目前的實驗教育、雙語教育、午餐政策等，在王泓翔處長帶領之下，有很穩固的基礎，他會持續發揚光大。

簡信斌說，在這樣的基礎下，配合教育部重大政策，一方面希望提升孩子基本能力，另一方面建立學校及學生的品牌特色，因為每個孩子有不同潛能，發揮所長才有幸福的人生。

他說，對他而言，小孩安全最重要，品格教育、美學涵養、國際視野等是發展重點，他會致力加強人文跟科技的連結，增進宜蘭孩子人文素養跟競爭力。