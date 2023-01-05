高雄燈會將首度移師蓮池潭。圖為龍虎塔風景。（柯宗緯翻攝）

2023年高雄燈會首度移師到甫升級為「指定觀光地區」的蓮池潭，1月26日至2月5日登場。高市觀光局指出，今年整體經費規模與場域雖然縮減，但結合在地宗教文化及地景特色，並呼應兔年童趣元素，以及鄰近左營三鐵共構的交通優勢，可望迎來國內外旅客。

高市觀光局長高閔琳指出，高雄燈會今年首度離開愛河至左營蓮池潭辦理，蓮池潭是高雄著名的觀光地標，擁有三鐵共構交通優勢，再加上甫獲交通部觀光局公告為指定觀光地區，未來觀光開發及空間利用可更靈活，期待帶動北高地區的觀光發展。

高閔琳提到，蓮池潭除了擁有獨特的地景與水岸風貌，周邊廟宇多達20多間，是台灣寺廟最密集地區，其中以龍虎塔、五里亭、春秋閣、孔廟等最富盛名，CNN曾將蓮池潭列為「愛上高雄十大理由」，具有東方神秘色彩。

高閔琳表示，這次高雄蓮潭燈會以場域深厚的宗教文化與歷史底蘊，並結合討喜的生肖兔年做創意發揮，搭配燈光科技，將環湖廟宇優美的建築特色展現在湖映森光的美景中，將為遊客帶來不同視覺感受。

觀光局補充，去年台灣燈會圓滿在高雄落幕後，今年高雄燈會回歸地方型燈會後，將強調在地特色，除主場在蓮池潭，另有岡山燈藝節、旗山燈節，春節期間還有鹽埕新樂街新春市集、蓮池潭春節市集、駁二小夜埕等活動，歡迎遊客到高雄來過年。