行政院會5日通過「國軍退除役官兵輔導條例」第5條之1、第32條修正草案，將退除役官兵就業穩定津貼列為常態化輔導措施。參與退輔會職訓的志役願役退伍官兵，依其類別每月可領4000至1萬2000元的津貼，未參與職訓而由退輔會推介到民間單位就業者，依其類別每月可領4000至8000元，期限1年。退輔會說，期望能在今年6月前完成修法程序。

退輔會指出，「促進退除役官兵穩定就業方案」自2018年7月1日起試辦，發給就業穩定津貼，試辦期間成效良好，穩定就業3個月以上人數較試辦前成長82.5％，並縮短新退官兵初次就業尋職時間，提升就業薪資及續留原公司就業比率，有助退除役官兵長期穩定就業，深受肯定。

退輔會指出，試辦方案將於2023年6月30日終止，為穩健推動政策，輔導會將就業穩定津貼列入輔導條例，以法律保障退除役官兵權益，並作為常態化輔導措施。此外，同時配合業務需考量衡平性，檢討修正輔導條例所定退除役官兵停止及喪失權益之事由。

退輔會說，本次修正草案通過後將更完善政府對國軍的退後照顧，未來將積極向立法院各黨團及委員溝通說明，爭取支持，期望能在2023年6月底前，完成修法程序。

根據退輔會報告指出，無業的退除役官兵參加退輔會全日制職業訓練課程，並在訓後穩定就業3月，可領取訓後就業津貼。具榮民身份者（第一類官兵），前半年每月可領1萬2000元，後半年每月8千元；服役4年以上、未滿10年的退除役官兵（第二類官兵），前半年每月6000元，後半年每月4000元。

報告提到，若未參與職訓，但經退輔會推介者並穩定就業3個月，也可領取推介就業津貼。具榮民身份者，每月可領8千元月，服役4年以上、未滿10年的退除役官兵（第二類官兵），可領每月4000元，至多發給1年。