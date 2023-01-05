美國政府近年多次以國安為由，出手制裁大陸晶片業，並拉攏歐洲、日本及南韓加入制裁，企圖擴大出口管制的影響力，然而傷人必自傷，專家提到，美國此舉打破了多年來晶片業全球分工的平衡，寒蟬效應將讓各國心生恐懼，對產業未來發展並不是一件好事。

科技網站the register報導，諮詢機構Gartner半導體與電子業務副總裁Richard Gordon認為，當大陸晶片業無法獲得美系技術與產品時，雖然不會放棄先進製程，但提高成熟製程的比重將是必然。

報導提到，美國希望透過牽制大陸晶片業發展，達到削弱經濟、社會及軍事實力的最終目標，並保持世界強國的領先地位，Richard Gordon則認為，美國制裁已經讓花費數十年建立的全球供應鏈受到破壞，未來可能會出現以大陸為中心及美、歐為中心的兩大競爭體系。

Richard Gordon試問，「如果大陸躍升成熟製程晶片的領導者，當西方供應鏈出現大規模中斷，這些美國、歐洲國家會願意把大陸晶片做為替代選項嗎？」

無獨有偶，智庫「歐洲國際政治經濟中心」主任Hosuk Lee-Makiyama與倫敦經濟學院研究員Robin Baker也警告，美國以國家力量爭奪晶片業的控制權，強勢手段令人驚訝，這種力量會引起盟友們的不安，且干預自由市場將付出代價，但打擊大陸晶片業的效果卻仍需要時間觀察。