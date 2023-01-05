行政院長蘇貞昌昨天宣布「還稅於民」，將普發6000元，台中市長盧秀燕表達肯定外，今天受訪時也提出3大方向發現金、方便領取、快速發放，更認為能在過年前發放最好。

盧秀燕說，今年是兔年，希望大家過好年，也希望一整年當中，國家、市民與每個行業都「錢兔似錦」，中央超徵4500億元，昨天行政院長蘇貞昌已宣布確定會發放，她建議以發現金、簡便手續方便領取、快速發放3方向進行，且希望不要再以券的方式發放。

盧秀燕指出，這兩天看到立委對發放時間有不同聲音，立委對於立法程序嫻熟，若能在過年前發最好，過年就是要領紅包，如果讓全體國民在過年前領到紅包會更有氣氛、更有意義與更快樂。

至於中央統籌分配款增加將如何運用，盧秀燕表示，目前尚未接獲中央通知，中央後續應該會通知地方政府如何發放，市府會確認是否有相關準則、要求或指定項目等，不過民意很重要，將持續加強台中建設，也讓受影響的民眾得到幫助。

盧秀燕強調，這段時間她正密集走訪當選及卸任議員，現在已拜訪約三分之一，過程中聆聽地方民意及議員看法，但還是要等中央宣布分配原則、金額與指定項目等才能夠確定運用方式。