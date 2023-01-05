肺癌連續18年居國人癌症死因首位，衛福部去年7月起提供高風險族群低劑量電腦斷層（LDCT）肺癌篩檢，開辦半年以來，全國共有2萬2451位民眾受檢，成功揪出160名肺癌個案，其中8成6為早期患者。國健署及各大醫學會呼籲，符合篩檢資格的民眾，請盡速向全國142家醫療機構預約篩檢。

國健署自110年7月1日開辦第五癌篩檢，符合肺癌高風險族群的民眾包括「具肺癌家族史」，50至74歲男性或45至74歲女性，且其父母、子女或兄弟姊妹經診斷為肺癌民眾，或是「重度吸菸史」，50至74歲吸菸史「30包－年」（每天1包、吸菸達30年）以上，有意願戒菸或戒菸15年內重度吸菸者。

國健署署長吳昭軍表示，肺癌各期別五年存活率差別非常大，零到一期達到9成以上，到了三、四期只剩1成，因此早期診斷、早期治療很重要；呼籲民眾如果符合條件，請盡速和142家醫療機構聯絡、及早篩檢，如發現異常不代表一定是肺癌，應及早安排後續追蹤。

中研院院士楊泮池指出，肺癌是國病，過去認為吸菸是主因，台灣自1997年實施戒菸計畫非常成功，抽菸人口大幅下降，但肺癌發生率還是在增加，因為國內肺癌患者高達3分之2沒有抽菸，男性患者抽菸比率高達63％，而女性抽菸比率僅6.3％。

台灣是全球第一個針對非吸菸族群提供肺癌篩檢的國家。楊泮池指出，期待透過早期篩檢，讓第四期肺癌患者從5成比例下降，進而改善肺癌死亡率。

國健署統計，肺癌篩檢異常約占1成。台灣肺癌學會秘書長柯皓文指出，篩檢後最重要的是醫師判讀和解釋，如果沒有異常，可於2年後再度受檢；如發現異常也不用太擔心，多數結節都是良性的，及早配合醫師指示後續追蹤即可。

台灣胸腔外科醫學會秘書長陳克誠提醒，篩檢發現異常不等於得到癌症，即使確診肺癌也不用太擔心，透過篩檢發現的肺癌高達8成都是早期，大約1到2小時左右就能完成手術，住院2到5天可出院，務必保持正向面對的心態、盡早接受治療。