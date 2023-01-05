女星鍾欣怡以拍攝電信廣告走紅，2014年結婚後便將重心轉至家庭，並淡出演藝圈轉戰電商，但仍不時在社群分享生活點滴，稍早突然在臉書透露遭網友謾罵一事，接著公開對方資訊：「罵我臭b的人就是她」。

鍾欣怡公開與網友對話截圖，只見對方想購買她的商品，但因為價格太貴想要殺價，未料等不到她的回覆，竟直接怒嗆：「臭b，不賣可以說一下，不用這樣」，此舉讓鍾欣怡相當不滿，直接公開對方帳號：「罵我臭b的人就是她」，接著指出「像亂吐人口水然後悻悻然的落跑，既然你已經沒有禮貌與品格在先，那我的容忍⋯⋯也真的大可不必」。

鍾欣怡不滿遭網友辱罵，揚言不排除提告。 （圖／鍾欣怡 Cathy Chung 臉書）

鍾欣怡公開與網友私訊截圖，只見她遭對方辱罵是臭b。（圖／鍾欣怡 Cathy Chung臉書）

鍾欣怡表示每天私訊多到沒辦法回完，未料就因此被罵臭b，讓她感概許多消費者被教育成可怕的族群，像是凌晨2點私訊問問題，倘若一分鐘內沒回覆就被認定是不專業，或是語帶威脅表示「信不信我給妳差評」、「我要去爆料公社爆料」，讓她忍不住呼籲所有人：「不要把自己變成了有錢就是大爺的土包子，那真的是很早以前沒品時代的產物了，我們都該進步、成為更好的彼此」，接著表示「認真思考是否該直接提告」。

對此，網友紛紛留言力挺她：「不用思考了，支持提告!人是需要被教育」、「不用為這種沒禮貌的人壞了心情」、「像這種沒水準的人，我支持你直接提告」、「沒給錢還可以罵人臭X，而且上一句還說沒關係，真是開了眼界」。