據美國之音報導，世界女子職業網球比賽的管理機構國際女子網球協會（WTA）4日發表聲明，強調國際女子職業網球比賽何時重返大陸，取決於大陸著名女網球運動員彭帥的性侵案何時得以解決。

路透引述WTA的一分聲明稱，該機構至今為止尚未與彭帥進行過面對面的會晤。聲明還說，「WTA在返回中國問題上的立場沒有任何變化，我們只是確認了我們在2023年美國公開賽之前的各項賽程，」

WTA去年公布的2023年度臨時賽程只將比賽排期到今年9月，而且對是否有比賽安排在大陸舉行並沒有明確的說明。

報導稱，現年37歲的彭帥曾是溫網和法網的雙打冠軍。2021年11月2日，她在微博上發文，披露自己與70多歲的前中共中央政治局常委、前國務院副總理張高麗維持多年的關係以及被迫發生性關係的經歷。

報導稱，彭帥這篇貼文很快就在大陸社交媒體微博和網路上被盡數刪除，而且彭帥本人也從公眾視野中消失。她再未出過國，僅在北京冬奧會期間在官方安排好的場合露過幾次面。而張高麗似乎並未因此受到任何調查或處罰。去年10月北京舉行中共二十大時，張高麗仍然穩穩地坐在主席台上。

但是，WTA出於對彭帥安危的擔憂，事發後立即宣布暫停在大陸的所有賽事。

「恢復在中國的比賽需要解決彭帥的問題。她公開指責一名中國政府高層領導人對她性侵是一種勇敢的行為，」WTA的最新聲明說。「就像我們對待全球任何其他運動員一樣，我們呼籲適當的權威機構對指控進行正式的調查，同時讓WTA有機會與彭帥私下見面討論她的狀況。」

WTA表示，該機構已經接獲有關彭帥目前生活安全、舒適的消息，但是還沒有機會與她私下見面。「我們仍然堅持我們的立場，而且我們依然惦記著彭帥，」WTA聲明說。「WTA為解決問題仍在繼續努力。」

WTA的聲明說，「雖然我們一直表示希望重新在中國舉辦WTA賽事，但我們不會為此在涉及我們建會原則的問題上作出讓步。」WTA因彭帥性侵案而暫停了在中國的賽事，此後還為此損失了數億美元。

此外，國際男子職業網球協會（ATW）去年7月起，也暫停了在中國的所有賽事，但是停賽與彭帥沒有直接的關係，而是因為大陸當時以及後來的新冠疫情過於嚴重，以及因此實施的封控措施過於嚴厲。