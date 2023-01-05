台北市第3選區立委補選倒數決戰72小時，國民黨主席朱立倫今與黨籍候選人王鴻薇車掃，吳怡農也在議員許家蓓的陪同下車掃，吳怡農說，陸戰是最後選舉72小時的重點，因為大家都知道票投出來才算數，希望支持者、選民們本周日支持正向、乾淨的選舉文化，拜託周日出來投票。

吳怡農今天上午站路口拜票後，與許家蓓在北松山進行車隊掃街。他說，許家蓓之前生病不舒服，但其團隊這幾個星期給予支持，很感謝許身體好一點，可以一起出來掃街拜票，也要謝謝今天早上幾十位在北市中山、松山區各地同時10個定點站路口的黨公職夥伴們，在最後選舉3天、72小時一起努力。

吳怡農昨在臉書發出接受美國CBS專訪的影片，是否是陸空戰齊發，衝刺最後選情？吳說，昨天發出受外媒採訪的影片，想要讓大家知道，不管身為非營利組織NGO負責人，還是未來身為民意代表，絕對會把握每個機會為台灣在國際發聲，他認為這是所有公眾人物應該做到的。

吳怡農指出，外國媒體特別在去年2月的烏俄戰爭後，開始關心台灣人有沒有決心及意願保護自己的家園、維護台海的和平，相信大家看到的是台灣更完整的樣貌，除在政策上努力外，在公民社會有許多夥伴、團體、民眾付出時間及一己之力，用自己的方式維護家園，盼大家看到公民團體的努力，他未來成為民意代表，將會持續用這樣的方式為台灣在國際發聲。

針對賴清德副總統昨稱讚「愛國志士」，吳怡農回應，非常謝謝賴副總統的肯定，賴看到的是各個世代，台灣所面臨的基本安全上的挑戰，有許多人都願意付出自己的時間、精神、金錢，不管是捐錢還是出力，來讓家園更安全、美好。

吳怡農提到，賴清德看到壯闊台灣後盾計畫有上千人不管是學員還是教官、志工，大家願意在下班之後犧牲自己與家人的時間參與訓練，一起讓社會社區更安全，台灣社會有這麼多愛國志士，這是台灣最美的地方，這是在選舉操作以外，在民間社會看到的是更多的和諧，也希望1月8日大家發揮這個精神，選擇可以讓大家團結在一起、更正向的政治文化。